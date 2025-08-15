Andrea Zambrano y Zaira Salgado se cuelgan la medalla de oro en taekwondo en los Juegos Panamericanos Jr.

La delegación mexicana que asistió a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 sigue poniendo el nombre de México en alto y este viernes dos atletas se colgaron la medalla de oro en la disciplina de taekwondo.

La primera fue Andrea Zambrano, quien logró llegar hasta la final y en la pelea por la presea de primer lugar de la categoría -49 kilos venció a la taekwondoin uruguaya María Grippoli por un marcador de 2-0 y darle otra medalla de oro a México en la competencia.

Tiempo después, Zaira Salgado salió a escena para enfrentarse ante la taekwondista estadounidense Montana Miller en la categoría de los -57 kilos, combate que terminó ganando por el mismo marcador que su compatriota para colgarse la presea dorada en Asunción.

Andrea Zambrano y Zaira Salgado logran su pase para Lima 2027

Los atletas mexicanos están realizando un estupendo trabajo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, con estos resultados, algunos de ellos consiguieron su pase para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Ese es el caso de Andrea Zambrano y Zaira Salgado, las dos taekwondistas mexicanas que lograron su pase a la siguiente edición de los Juegos Panamericanos, los cuales se llevarán a cabo en Lima, Perú.

Con estos enormes resultados en Asunción 2025, México sigue reafirmando que el taekwondo es uno de los deportes más fuertes para nuestro país; además, Zambrano y Salgado podrían representarnos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México llega a 50 medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

México está haciendo un gran trabajo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y de momento ya suma 50 medallas en lo que va de la competencia; 11 de ellas han sido de oro.

La delegación mexicana se encuentra en la quinta posición del medallero con 50 preseas, 11 de oro, 18 de plata y 21 de bronce. Nuestro país solo está por detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Las disciplinas en donde México ha ganado una medalla de oro son las siguientes: Ciclismo de montaña, gimnasia rítmica, natación, squash, taekwondo y tiro con arco. La actividad en Asunción termina el 23 de agosto y podrían caer algunas medallas más para nuestro país.

DCO