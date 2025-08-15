“Voy con todo en el SpeedFest, es una carrera que me encanta”: Koke de la Parra

El joven piloto capitalino Koke de la Parra llega motivado al SpeedFest que se leva a cabo este sábado 16 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la que reconoce que es su pista favorita, aunado a que correr en este evento tiene un significado muy especial para él.

“Muy emocionado, vengo de un tercer lugar en Aguascalientes, ha sido un año complicado en el que el auto nos ha fallado un poquito, pero vamos a ir con todo en el Speedfest, la verdad es que es una carrera que me encanta, he ganado ahí las últimas carreras. Siempre es muy especial correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es una pista muy emblemática. Va a ser un gran espectáculo y, bueno, a disfrutar y a darlo todo en la pista”, aseguró Koke de la Parra en exclusiva con La Razón.

El volante de 24 años de edad, que conduce el auto número 11 de Restonic, comentó que la carrera de este sábado llega en buen momento para él luego de una complicada en la que ha tenido algunos problemas con los motores. Compite en las dos carreras de la GTM, programadas para las 9:35 de la mañana y 2:20 de la tarde.

El auto número 11, Restonic, de Koke de la Parra. ı Foto: Cortesía

“La verdad he batallado bastante con los motores, se han roto tres esta temporada, ha sido mala suerte, el equipo ha trabajado muy fuerte para que no haya problemas hay un dicho muy famoso en el automovilismo que dice que los fierros no tienen palabra, y tal cual, pero en Aguascalientes rompimos la mala racha, logramos un podio y espero este fin de semana llevarme las dos victorias en las carreras”, resaltó Koke de la Parra.

La experiencia de Koke de la Parra en el SpeedFest

Con la edición de este sábado 16 de agosto, Koke de la Parra cumple seis años compitiendo en el SpeedFest, un evento que, asegura, representa de gran manera al automovilismo nacional.

“Desde el 2022 he participado en el SpeedFest, pero en algunas fechas finales de NASCAR también, entonces yo creo que desde el 2019 he estado en este gran evento, siempre lo acompañan de conciertos, de muchas categorías, eso lo hace muy emocionante y es una carrera que representa bastante bien al automovilismo mexicano, que ha estado en crecimiento”, subrayó el campeón de la GTM Pro en la temporada del 2022.

Como en cada edición, el SpeedFest cuenta con un espectáculo musical, que esta vez tendrá como artista principal a Mario Bautista.

Koke de la Parra tiene la mente puesta en conquistar el título

Koke de la Parra previo a una de sus competencias en la temporada. ı Foto: Cortesía

Por la cabeza de Koke de la Parra no pasa otra cosa que no sea el triunfo en el SpeedFest, pues su principal objetivo es conquistar el campeonato de la Super Copa.

“Voy a ir con todo por el campeonato, como siempre lo hago, la verdad es que el equipo siempre se ha reconocido por ser muy competitivo y pelear los primeros lugares, así que voy a pelear el primer lugar este fin de semana e iré con todo para el cierre de temporada”, concluyó el joven piloto de 24 años.

EVG