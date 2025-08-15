Liverpool debuta con victoria ante el Bournemouth e inicia con el pie derecho la defensa de la Premier League

Federico Chiesa da dramática victoria al Liverpool ante el Bournemouth en la J1 de la Premier League

Liverpool arrancó con el pie derecho la defensa de su título en la Premier League, sacando una apretada victoria de local 4-2 ante el Bournemouth, gracias a un gol en los minutos finales del mediocampista italiano Federico Chiesa y en el complemento del astro Mohamed Salah.

Liverpool no pierde desde la Temporada 2012-2013 en un partido inaugural.

Hugo Ekitike y Cody Gakpo anotaron por los actuales campeones de la Liga Inglesa para tener una ventaja de 2-0, pero un doblete de Antoine Semenyo puso los cartones parejos hasta que llegó la diana de Chiesa y Salah, que sellaron el triunfo local.

El cuadro rojo se mostró en buen ritmo en el arranque de la temporada inglesa, con la delantera bien compaginada, en especial Hugo Ekitike, quien no pudo pedir en mejor debut en Anfield, pues en su primer duelo en la Premier como jugador del Liverpool abrió el marcador.

El argentino Alexis Mac Allister dio un pase filtrado para Hugo Ekitike, quien se quitó la marca de un defensor y quedó mano a mano con el portero del Bournemouth, quien no pudo evitar la caída de su marco para el 1-0 inicial.

Hugo Ekitike, quien refuerza a los Reds esta campaña, celebró su anotación haciendo un gesto con las manos emulando el número ‘20’ en honor a Diogo Jota, jugador portugués que perdió la vida junto a su hermano, igual futbolista, en una accidente de carro cuando se dirigía a la pretemporada del Liverpool.

En el segundo tiempo el holandés Cody Gakpo puso el 2-0 momentáneo, cuando encaró en los linderos del área grande y sacó un disparo de pierna derecha que venció a Dorde Petrović.

Aficionados del Liverpool homenajean a Diogo Jota

Los jugadores y aficionados del Liverpool rindieron un emotivo homenaje a Diogo Jota y su hermano, Andre Silva, el viernes en el primer partido oficial en el estadio Anfield desde su fallecimiento el mes pasado.

Antes del inicio del partido de la Premier contra Bournemouth, los hinchas levantaron carteles para formar “DJ20” y “AS30” en dos de las gradas durante un periodo de silencio en honor a los jugadores portugueses, quienes murieron en un accidente automovilístico en España. Los futbolistas de Liverpool se colocaron brazo con brazo alrededor del círculo central.

Los jugadores de ambos clubes llevaban brazaletes negros, al igual que el entrenador de Liverpool, Arne Slot, y los miembros de su cuerpo técnico.

Antes de eso, se interpretó “You’ll Never Walk Alone” mientras se ondeaban pancartas, banderas y bufandas en conmemoración de Jota entre la multitud. Una imagen de Jota y Silva se mostró en la pantalla gigante.

Jota jugó para Liverpool durante las últimas cinco temporadas, coronándose campeón de la Liga Premier, la Copa FA y la Copa de la Liga. El club retiró el número 20 de su camiseta. Liverpool tendrá una escultura conmemorativa permanente en Anfield para honrar a Jota.

aar