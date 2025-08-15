FMF se une con la SEP y el INEA para lanzar una campaña contra en analfabetismo

La Federación Mexicana de Futbol, junto a la Liga MX, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y BBVA, lanzaron una campaña nacional este viernes con el único objetivo de reducir el analfabetismo y promover el derecho a la educación en personas mayores de 15 años.

Esta idea acudió al alcance nacional del futbol profesional en México para transmitir un mensaje claro y conciso a la sociedad. “Somos un equipo por la educación de México; aprender a leer y escribir es la mejor jugada”.

La campaña que involucra al balompié mexicano fue presentada el pasado 25 de julio de este año durante la firma del acuerdo, donde estuvo presente Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, y Armando Contreras, Director General del INEA. El mismo cuenta con un decálogo de acciones, transversales en el futbol mexicano.

La campaña contra el analfabetismo ayudará a personas mayores de 15 años. ı Foto: Cortesía FMF

Este es el decálogo de acciones de la campaña contra el analfabetismo

Dentro del acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol, la Secretaría de Educación Pública y Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, hay un decálogo de acciones que es el siguiente:

● Actos Protocolarios: durante las Jornadas 5 a la 8 de la Liga MX, Jornadas 7 a la 10 de la Liga MX Femenil y Jornadas 3 a la 6 de la Liga Expansión MX, se activarán 100 actos protocolarios acompañado por niñas y niños embajadores de la causa.

● Audios informativos: Se reproducirá una serie de audios promocionando la campaña en todos los estadios participantes.

● Edición Especial del Balón de la Liga MX: Durante toda la campaña se utilizará un balón azul insignia de BBVA.

Este es el balón que se utilizará durante la campaña contra el analfabetismo. ı Foto: Cortesía FMF

● Embajadores dentro y fuera del campo: Jugadores y jugadoras de distintas categorías se sumarán para promover el mensaje en sus comunidades.

● Vallas en estadios: La campaña estará presente en vallas publicitarias dentro de todos los estadios, así como el ya mencionado balón de la Liga MX en color azul.

● Participación de todos los Clubes: Los Clubes de las 3 Ligas amplificarán los mensajes desde sus redes sociales.

● Participación de la Selección Nacional de México: La Selección Nacional de México también se sumará a la iniciativa durante sus dos partidos de la Fecha FIFA de septiembre.

● Boletos para educandos del INEA: Personas que actualmente cursan sus estudios a través del INEA podrán asistir a partidos y compartir sus historias en las plataformas digitales de la LIGA BBVA MX, reconociendo su dedicación y motivando a más mexicanos a continuar su educación.

La Liga MX, Liga MX Femenil, Expansión MX y la Selección Mexicana apoyarán en la campaña. ı Foto: Cortesía FMF

● Difusión masiva: Con un alcance potencial de más de 230 millones de televidentes en México y Estados Unidos, el futbol servirá como herramienta para invitar a quienes no saben leer o escribir a acercarse a los servicios gratuitos del INEA.

● Activaciones: Durante el 8 del septiembre, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, habrá una amplia campaña en redes sociales invitando a formar parte de la campaña, donde el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, difundirá el mensaje de la importancia de la educación en el país.

El mensaje es claro, la campaña busca ayudar a personas mayores de 15 años que no sepan leer y escribir, así que si tu conoces a alguien que necesite el apoyo, puedes visitar el sitio web del INEA o llama al 800 00 60 300 para más información sobre la campaña.

DCO