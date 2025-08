Las amenazas de muerte contra la árbitra mexicana Katia Itzel García llegaron hasta la FIFA y el mensaje es contundente

Las amenazas de muerta de las que fue blanco la árbitra Katia Itzel García llegaron hasta la FIFA y el máximo ente rector del deporte no dudó en lanzar un contundente mensaje para apoyar a la mexicana y condenar los ataques, además que aseguraron que trabajaran para dar con los responsables.

Con un mensaje lanzado en la cuenta de Instagram, Gianni Infantino, presidente de FIFA, dijo que las amenazas contra Katia Itzel le entristecen, además que en el futbol no hay espacio para la violencia.

“Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup entre el CF Monterrey y el FC Cincinnati del fin de semana”, inicia el mensaje.

El presidente Gianni Infantino @FIFAWorldCup se pronunció por lo acontecido con Katia Itzel García pic.twitter.com/c3L9yycH0C — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 4, 2025

Katia Itzel, silbante de 32 años de edad, compartió en sus redes sociales las amenazantes que recibió por parte de aficionados de Rayados, tras el duelo que Monterrey ante FC Cincinnati en la Leagues Cup.

“Te vas a morir, pinche árbitra de mier... En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho. Te vamos a disolver en ascido (sic)”, dice parte de uno de los mensajes que le mandaron a Katia Itzel García.

“Como ya he dicho, sin árbitros no hay futbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el futbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo”, sigue el mensaje.

En respuesta a estos mensajes que atentan contra la vida de la silbante, la FIFA asegura que está solidarizada con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf, ofreciendo su cooperación para que los responsables rindan cuentas.

🚨 Katia Itzel Garcia:

Porque la árbitro que participó en el juego de Monterrey vs. Cincinnati en la #LeaguesCup Cup recibió amenazas de muerte.

💀

Fueron los pnches regios fanáticos de Rayados.

🐒

La FMF y la Comisión de Árbitros se pronunciaron al respecto.

💣😱#RT… pic.twitter.com/9tWAjdpCoC — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 3, 2025

“En la FIFA, nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas”, termina el mensaje de Gianni Infantino.

Antes del mensaje de la FIFA, fue la Federación Mexicana la que lanzó su apoyo para Katia Itzel García.

“La Federación asesorará y acompañará a Katia en el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes. Así mismo, la FMF está en permanente comunicación con Concacaf así como con el Comité Organizador de Leagues Cup con el único objetivo de garantizar la integridad y seguridad de Katia y de todos los árbitros en el torneo”, se lee en el comunicado de la FMF.

