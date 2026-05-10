Jorge Campos revela un dato que ningún aficionado conoce y que puede ayudar a Pumas a eliminar al América (VIDEO)

Jorge Campos, legendario exportero de Pumas, recordó cómo se motivaba el equipo felino en su época como futbolista antes de afrontar un clásico capitalino contra el América, en la víspera de la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 entre ambos clubes.

“Estoy recordando cómo llegaba. Este es el túnel, aquí empezaba a bajar para el vestidor y empezaba ‘Vamos, Pumas, vamos a ganar hoy, hoy les metemos tres a estos cremas”, dijo el Brody en el video que compartió en sus redes sociales.

Recordando viejos tiempos en C.U. 🐾 pic.twitter.com/Yifx8yGUky — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) May 10, 2026

Jorge Campos grabó el clip en uno de los túneles del Estadio Olímpico Universitario, la que durante muchos años fue su casa como guardameta de los Pumas, club en el que debutó en 1988.

¿Cuántos torneos jugó Jorge Campos con Pumas?

Jorge Campos fue portero de Pumas durante 12 torneos de la Liga MX en tres etapas, la primera de ellas desde su debut en 1988 hasta 1995, en la era de los torneos largos.

El Brody volvió a las filas auriazules para una segunda era en el Invierno 1998 y el Verano 1999. Su tercer y último periodo con los del Pedregal fue en el Invierno 2001 y el Verano 2002.

Jorge Campos ganó dos títulos con Pumas, ambos en su primera etapa, el de la actual Concacaf Champions Cup en 1989 y posteriormente el de la Liga MX en la Temporada 1990-1991, precisamente a costa del América.

EVG