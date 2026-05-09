El jugador que pocos fans quieren en América, pero que apunta para ser titular ante Pumas

Para el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se reporta que el entrenador André Jardine sacudiría fuerte la banca del América, apostando por un jugador poco querido por los aficionados para enfrentar a Pumas.

Se dice que entre los movimientos que el estratega brasileño hará está meter a Néstor Araujo. El central mexicano no juega con las Águilas desde el 8 de abril de 2025 y por las bajas que hay en el plantel estaría en el arranque del duelo más importante para los azulcremas en este semestre.

La posible inclusión de Araujo en el once inicial se debe a que en la zona defensiva hay lesionados. El zaguero uruguayo Sebastián Cáceres y el lateral colombiano Cristian Borja no podrán ser de la partida en el Estadio Olímpico Universitario.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre Triple A anuncia que Triplemanía será un evento de dos noches por primera vez en la historia de la empresa

Néstor Araujo no es el jugador más querido por la afición del América, pues es recordado por fallar en momentos clave, como en la serie de cuartos de final de la Concachampions 2025, en donde fue señalado como el culpable de la eliminación de las Águilas ante Cruz Azul.

“Creo que Borja debe ser algo de la rodilla, debe ser algo de la colateral medial, que es algo que va a exigir por lo menos tres o cuatro semanas de recuperación”, comentó en conferencia de prensa el timonel de las Águilas acerca del lateral colombiano Cristian Borja.

En la previa el estratega tres veces campeón de la Liga MX dio detalles sobre sus jugadores. Ambos sufrieron lesiones en el duelo de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ante el Club Universidad.

“Lo de Cáceres es más complejo aún porque creo que hay fractura, no sé exactamente aún, dependiendo de la lesión se puede jugar con una protección o no. Son dos lesiones importantes y me imagino que difícilmente los dos podrán volver a jugar esta Liguilla”, dijo el timonel de los de Coapa ante los medios.

¿Cuándo es la vuelta del Pumas vs América?

Pumas y América definen este domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria al último semifinalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Lo hacen después de haber protagonizado un vibrante empate a tres goles en la ida celebrada en el Estadio Azteca.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez dejó escapar una ventaja de 3-1 en el último cuartos de hora del duelo efectuado en el Coloso de Santa Úrsula, pese a lo cual otra igualada les sería suficiente para salir vencedores de los cuartos de final del campeonato, por haber terminado la fase regular como líderes.

aar