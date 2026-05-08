Henry Martín le tira con todo a Pumas tras la polémica de la alineación indebida (VIDEO)

Henry Martín antes de tirar el penal ante los Pumas en el partido de ida.

Henry Martín, el capitán del América, estuvo en conferencia de prensa previo a enfrentar a los Pumas en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El delantero mexicano habló sobre lo ocurrido con la polémica de la alineación indebida, asegurando que fueron “medios extraños” por los que quería ganar el conjunto Universitario.

“Sorprende por la situación cómo se da. Yo estaba ahí a un lado justo porque íbamos a entrar tres jugadores. Cáceres sale por una conmoción, con una fractura de pómulo. Sorprende que metas una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños; no lo compartimos definitivamente, porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para obtener un resultado y eso, para mí, es lo que vale”, comentó Henry Martín en conferencia de prensa.

Henry Martín critica a Pumas por tratar de ganar por alineación indebida:



“Cáceres sale por una conmoción con una fractura de pómulo. Sorprende que metas una queja por eso y tratar de ganar el partido por medios extraños”.👀 pic.twitter.com/Hzh9Qixu8m — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 8, 2026

Henry Martín volvió a marcar con el América tras su lesión

Henry Martín tuvo actividad en el partido de ida ante los Pumas, en el que marcó el segundo gol de la noche para las Águilas y volver a marcar con los azulcremas tras poco menos de un año.

El delantero mexicano convirtió el penalti por gol en el segundo tiempo para poner el marcador 3-2 en la cancha del Estadio Azteca. La última vez que mandó la esférica al fondo de las redes fue en la liguilla del Clausura 2025, cuando el América llegó a la final ante el Toluca.

Su último gol antes de anotarle a los Pumas fue ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, ‘La Bomba’ Martín marcó desde los once pasos para empatar el marcador global y darle el pase a la final al equipo de André Jardine.

¡¡LA VISITA DEL PATRÓN MOTIVA AL GRUPO!!



''Realmente es su casa, es el patrón y viene cuando quiere. No sabíamos q venía, y eso demuestra su compromiso y esa motivación extra q se necesita para ver q todos estamos en la misma sintonía''



-Henry Martínpic.twitter.com/zUXZ995VWf — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 8, 2026

América tiene que ir por la victoria en el Olímpico Universitario

El América logró empatar el marcador en el partido de ida para no darle ventaja en la serie a los Pumas; aun así, el equipo de André Jardine tiene que visitar la cancha del Estadio Olímpico Universitario y llevarse la victoria para poder avanzar de ronda.

Las Águilas ocupan un resultado positivo en el encuentro de vuelta por el tema de la posición en la tabla general, ya que los Pumas quedaron en el primer puesto tras las 17 jornadas y tienen la ventaja en ese aspecto sobre los azulcremas.

A pesar de ser visitantes, la cancha de Ciudad Universitaria se le da bien a los de Coapa, así que será un encuentro ríspido y con muchas emociones para definir al tercer finalista del torneo local.

DCO