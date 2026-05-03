¿Se odian? Efraín Juárez evita a André Jardine al final del América vs Pumas (VIDEO)

El América vs Pumas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 terminó caliente, y muestra de ello fue la inesperada situación a la que se enfrentó André Jardine cuando se dirigía al banquillo del conjunto auriazul para despedirse de Efraín Juárez, quien evitó al entrenador brasileño.

Al percatarse de que el estratega de las Águilas se dirigía en dirección a él, el timonel del conjunto felino no volteó a ver al timonel azulcrema e ingresó a la cancha del Estadio Azteca para encontrarse con sus futbolistas.

Al finalizar el partido, André Jardine se dirigía a la zona de bancas de Pumas para despedirse de Pumas, sin embargo, se percató que Efraín Juárez ni volteó a verlo y se fue directo con sus jugadores. Quedó calientito el Clásico Capitalino. 🔥



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Tras darse cuenta de que Efraín Juárez lo evitó, André Jardine se despidió de los asistentes arbitrales del América vs Pumas y tomó dirección hacia los túneles para ir al vestidor del conjunto azulcrema.

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América tiene bravía reacción ante Pumas

Pumas tenía contra la pared al América en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, pues los dirigidos por Efraín Juárez tenían ventaja de 3-1 hasta el minuto 78, cuando Henry Martín marcó el 2-3 por la vía del penalti.

Otro tiro desde los 11 pasos, este convertido por Alejandro Zendejas al minuto 85, le dio a las Águilas una vibrante e inesperada igualada en el primero de dos clásicos capitalinos de la Liguilla del Clausura 2026.

El 3-3 entre América y Pumas dejó todo abierto para el encuentro de vuelta, a celebrarse en Ciudad Universitaria, donde azulcremas y auriazules buscarán el boleto a las semifinales de la Liga MX.

André Jardine se repone a bajas del América

André Jardine ha batallado con las lesiones en el América a lo largo del Clausura 2026 y en la ida de cuartos de final contra Pumas no fue la excepción.

El entrenador brasileño no pudo echar mano del uruguayo Brian Rodríguez, quien sintió molestias antes del duelo y por ese motivo no estuvo disponible.

Y en pleno encuentro, el América perdió a Sebastián Cáceres y a Cristian Borja por lesión, pese a lo cual se repuso y rescató un empate que lo tiene con vida ante pumas en los cuartos de final del Clausura 2026.

EVG