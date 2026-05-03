El GOLAZO de Jordan Carillo al América con el que Pumas podría eliminar a las Águilas de la liguilla (VIDEO)

Jordan Carrillo cayó como anillo al dedo en el equipo de Efraín Juárez y en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla ante el América, el extremo mexicano ya es clave para que los Universitarios tengan una diferencia de dos goles en el encuentro.

Jordan Carrillo tomó la pelota en el medio campo, encaró a Erick Sánchez, se lo quitó de encima y, antes de llegar al área, sacó un disparo potente que terminó venciendo a Rodolfo Cota al minuto 51 de tiempo corrido.

En la repetición del gol de Jordan Carrillo se pudo ver el efecto que el mexicano le metió a la pelota cuando salió de su botín para que fuera imposible que el guardameta del América detuviera su disparo.

¡GOLAZO DE PUMAS! ¡GOLAZO DE CARRILLO! 🥵⚽



Tremenda anotación de Pumas para el 1-3. ¡Quieren golear en la Ida! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/AhEO9aft6O — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

América necesita un milagro en el partido de vuelta ante Pumas

A pesar de que el América logró empatar el marcador en el primer tiempo, los Pumas salieron a jugar la parte complementaria con una mejor cara y lograron marcar dos tantos para poner un pie en la siguiente ronda de la liguilla.

El superlíder de la competencia podría firmar su pase a las semifinales en el compromiso de ida, ya que con este resultado 3-2 obligan a las Águilas a ganar por diferencia de dos goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el cotejo de vuelta.

Los Pumas tienen a su favor la posición en la tabla y cualquier empate en el marcador global le daría el pase a los Universitarios, así que el equipo de André Jardine tiene que ganar sí o sí en la serie ante los auriazules.

DCO