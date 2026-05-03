¡ALERTA EN AMÉRICA! Brian Rodríguez podría perderse el partido ante Pumas por una lamentable situación

El América está a unas cuantas horas de enfrentarse a los Pumas en la cancha del Estadio Azteca, pero el equipo de André Jardine recibió la noticia sobre la posible baja de Brian Rodríguez para el primer encuentro ante los auriazules.

Con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, Brian Rodríguez presentó molestias este domingo que lo tienen en duda para el encuentro ante los Pumas. Además informó que la directiva realizará una última prueba antes del cotejo para confirmar si el uruguayo puede participar en el encuentro ante los auriazules.

🦅AMÉRICA🦅



🚨BRIAN, EN DUDA VS PUMAS🚨



Brian Rodríguez presenta molestias que lo tienen en duda para hoy.



Será evaluado con una última prueba antes del duelo de Liguilla ante Pumas.



En Coapa hay optimismo: confían en que pueda estar disponible para el partido.@TUDNMEX pic.twitter.com/uPkL72KVIT — Gibrán Araige (@GibranAraige) May 3, 2026

Brian Rodríguez es una pieza fundamental en el esquema de André Jardine

En los últimos encuentros antes de finalizar la temporada regular del Clausura 2026, André Jardine utilizó una nueva estrategia en el campo que involucra a tres jugadores, Brian Rodríguez, Alejando Zendejas y Raphael Veiga.

El entrenador brasileño optó por no jugar con un delantero centro y ocupar a estos tres futbolistas para que roten constantemente en la zona de ataque, así que ‘El Rayito’ sería una baja importante para el esquema de André Jardine en el partido ante Pumas, pues es un futbolista con explosividad al momento de atacar.

En caso de que Brian Rodríguez no pueda estar disponible para jugar ante los Pumas, André Jardine podría optar por mover de banda a Alejandro Zendejas y meter a Isaías Violante de inicio, el delantero mexicano ha mostrado grandes cualidades en los últimos partidos de las Águilas en la temporada.

¡Vámonos! Hoy hay Clásico Capitalino en Cuartos de Final. 🫡 pic.twitter.com/AnijNpAQIn — Club América (@ClubAmerica) May 3, 2026

Pumas ganó la última eliminatoria ante el América

El Clásico Capitalino es una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano y en este Clausura 2026 es la serie más llamativa de la liguilla, pues después de varias temporadas los Pumas llegan como favoritos a enfrentar al América.

La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras en la fiesta grande del futbol mexicano fue en el Apertura 2021, el partido de ida terminó 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, mientras que en la vuelta en el Estadio Azteca los auriazules derrotaron 3-1 a las Águilas para dejar fuera al superlíder de la competencia.

Sin embargo, la penúltima ocasión que se enfrentaron en la liguilla, el América terminó humillando a los Pumas por marcador de 6-1 en el partido de vuelta en el Estadio Azteca, un resultado que sigue latente en la historia de esta rivalidad.

DCO