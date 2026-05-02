Raúl Jiménez advierte al América respecto a su futuro y cuándo jugará en la Liga MX (VIDEO)

El delantero Raúl Jiménez dejó abierta la posibilidad de volver al América a horas de que las Águilas enfrenten a los Pumas en el primero de dos clásicos capitalinos que habrá en los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El seleccionado tricolor fue cuestionado acerca de si renovará con el Fulham o si concluirá su vínculo con el club de la Premier League para tener una segunda etapa con las Águilas, a lo que respondió que hasta el momento desconoce cuál será su futuro inmediato, pero no descartó regresar a Coapa.

¿Te vamos a volver a ver en el 🦅América tras el Mundial 2026?



🐺"No sé, no sé... a ver qué sucede en los próximos días y meses"🔥



✒️📃¿Renovación? "Depende de que se decida el 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Fulham"



¡🎙️ @lolahernan entrevistó EN EXCLUSIVA a 🇲🇽Raúl Jiménez y le preguntó por su futuro! 👀👇 pic.twitter.com/eWoNZe1LTq — FOX (@somos_FOX) May 2, 2026

“No sé, todavía está por definirse todo, hay tiempo y a ver qué sucede en los siguientes partidos. Depende mucho de qué decida el Fulham, que se haga una oferta y se analizará qué es lo mejor”, señaló Raúl Jiménez en charla con FOX.

¿Cuántos goles hizo Raúl Jiménez con el América?

Raúl Jiménez marcó 38 goles en 103 partidos de carácter oficial con el América desde su debut con los azulcremas en el 2011 hasta que dejó las filas de la institución en el 2014, año en el que se fue a Europa.

En los últimos años ha sonado con fuerza la posibilidad de que el Lobo de Tepeji vuelva a México para poner fin a su carrera con las Águilas.

En su primera etapa como atacante del América, Raúl Jiménez ganó dos trofeos con los capitalinos, ambos de Liga MX, los correspondientes a los Torneos Clausura 2013 y Apertura 2014.

Raúl Jiménez reconoce deuda con el Fulham

Raúl Jiménez reconoció que tanto él como sus compañeros del Fulham han quedado a deber en sus más recientes compromisos en la Premier League, esto tras la derrota de 3-0 ante el líder Arsenal en la Jornada 35, resultado con el que son décimos de la clasificación, a tres puestos de zona de competencias europeas.

“Estoy consciente de que debo de estar más, todos, todo el equipo más concentrado en este tipo de juegos, porque estamos en la recta final, estamos cerca de estar en esos puestos”, admitió el canterano del América.

Raúl Jiménez suma cuatro juegos de Premier League sin gol con el Fulham. No convierte desde el triunfo de 3-1 sobre el Burnley en la Jornada 31, antes de la Fecha FIFA de marzo.

EVG