Fulham de Raúl Jiménez vence al Aston Villa y sueñan con puestos europeos

Raúl Jiménez en un partido de la Premier con el Fulham

Aston Villa desperdició la oportunidad de meterse entre los tres primeros de la Premier League tras perder el sábado 1-0 en su visita al Fulham, equipo del mexicano Raúl Jiménez, quien disputó 67 minutos como titular.

El Lobo Mexicano arrancó el cotejo como el centro delantero estelar. Una nueva oportunidad para el canterano de las Águilas del América, quien responde cada vez que ha sido requerido, aunque ante el Villa no pudo marcar gol.

😡¡Se ENOJÓ Raúl Jiménez!🇲🇽



Harry Wilson no le dio el pase para dejarlo mano a mano frente al 'Dibu' Martínez y el mexicano no se guardó los ademanes...



49' Fulham 1-0 Aston Villa#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fBdlCVET7O — FOX (@somos_FOX) April 25, 2026

Fue un partido complicado, muy trabado, con pocos espacios y apenas siete remates al arco en 90 minutos, seis de ellos por parte del Fulham, que se aferra a pelear hasta el final por puestos de competencias europeas.

El Aston Villa, cuarto en la tabla, podría haber superado a Manchester United, tercero, con un punto en Craven Cottage. Pero el gol de Ryan Sessegnon a los 43 minutos selló la victoria de Fulham.

Villa podría caer al quinto puesto al final del día si Liverpool vence en casa al Crystal Palace. Los cinco primeros equipos se clasifican a la Champions League de la próxima temporada.

Sessegnon anotó a quemarropa después de que el arquero argentino Emiliano Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, atajara el cabezazo de Sasa Lukic.

Arsenal enfrenta más tarde Newcastle con la posibilidad de volver a la cima por delante de Manchester City. City disputa las semifinales de la Copa FA contra Southampton, de la segunda división, en el estadio de Wembley.

Raúl Jiménez se prepara para la Copa de la Mundo 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez sigue sumando valiosos minutos en la Premier League para llegar a tono a la Copa del Mundo 2026, su cuarto mundial, pero el primero en donde será titular en la delantera.

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