Aficionados hacen insólita comparación entre Raúl Jiménez y la Hormiga González por inesperado motivo

La afición hizo una increíble comparación entre Raúl Jiménez y la Hormiga González.

Aficionados de la Selección Mexicana compararon a Raúl Jiménez con Armando la ‘Hormiga’ González, esto a raíz de la falla que tuvo el goleador de las Chivas en el segundo tiempo del partido amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Seguidores del Tricolor aseguraron que el remate de cabeza que la ‘Hormiga’ González falló al minuto 80 del México vs Portugal fue muy similar a una que tuvo el delantero del Fulham en la primera fase de la Copa Oro 2025 ante Costa Rica.

🚨 ¡NO TE LO PUEDO CREER! ❌ ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! 😱 ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! 🇲🇽🔥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Así fue la falla de la Hormiga González contra Portugal

Corría el minuto 80 del amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca cuando Julián Quiñones envió un centro al área, donde se encontraba la ‘Hormiga’ González.

El delantero de las Chivas remató con la cabeza, pero su contacto no fue el mejor y mandó el esférico a un costado de la portería defendida por Rui Silva. La ‘Hormiga’ tenía escasos dos minutos de haber ingresado a la cancha, pues al 78′ sustituyó a Erik Lira.

El remate de cabeza de la ‘Hormiga’ González fue la oportunidad más clara que México tuvo de hacer gol en el amistoso contra Portugal en el duelo que marcó la reapertura del Estadio Azteca.

Así fue la falla de Jiménez por la que lo comparan con la Hormiga

Raúl Jiménez tuvo una falla parecida a la de la ‘Hormiga’ González en el juego entre México y Costa Rica en la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

Aquella ocasión el encargado de enviar el centro al área fue Roberto Alvarado. El canterano del América llegó puntual a la cita con el balón, pero no contactó de manera correcta el mismo, y su remate salió desviado.

Coincidentemente, aquel México vs Costa Rica también acabó con un empate sin goles, lo que dejó al Tricolor como líder del Grupo A de la Copa Oro 2025 por diferencia de goles, pues la escuadra tica también sumó siete puntos.

Raúl Jiménez arrancó como titular el amistoso entre México y Portugal. El Lobo de Tepeji abandonó la cancha al minuto 60, cuando en su lugar ingresó Germán Berterame.

EVG