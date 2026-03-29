¡Confirmado! Gilberto Mora revela la fecha en la que regresará a las canchas

El juvenil mediocampista Gilberto Mora aseguró que confía en estar de vuelta a las canchas la próxima semana, pues no ha podido jugar debido a pubalgia, la cual le ha impedido tener actividad tanto con los Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana.

“Voy muy bien. Ya casi, yo creo que la siguiente semana ya (recibo) el alta”, aseguró Gilberto Mora en charla con TUDN previo al amistoso entre México y Portugal, partido que marcó la reapertura del renovado Estadio Azteca.

Esto significaría que Gilberto Mora podría reaparecer el próximo viernes 3 de abril, cuando Xolos reciba en el Estadio Caliente a Tigres en encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026.

¿Desde cuándo no juega Gilberto Mora?

Gilberto Mora tiene poco más de dos meses de inactividad, pues no juega desde el 17 de enero, cuando disputó 45 minutos en el empate de Xolos 1-1 contra Atlético de San Luis en la Jornada 3 de la Liga MX.

El jugador chiapaneco solamente ha tenido actividad en dos partidos de Tijuana en lo que va del Torneo Clausura 2026, pues también estuvo en la igualada 1-1 contra el América en la Fecha 1, encuentro en el que estuvo 87 minutos en el campo.

La pubalgia, lesión por sobrecarga muscular, ha mantenido fuera de circulación a Gilberto Mora, quien es una de las principales opciones en el mediocampo de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026.

¿Cuándo fue el último juego de Gilberto Mora con México?

Gilberto Mora no ha jugado con la Selección Mexicana desde el 18 de noviembre del 2025, cuando los dirigidos por Javier Aguirre cayeron 2-1 a manos de Paraguay en un amistoso en San Antonio, Texas.

El mediocampista de 17 años de edad disputó 67 minutos en aquella derrota contra el conjunto guaraní, en el que fue el último compromiso que tuvo el Tricolor en el 2025.

Hasta el momento, Gilberto Mora registra 337 minutos y una asistencia en cinco partidos con la Selección Mexicana Mayor, con la cual tuvo su debut en el triunfo de 2-0 ante Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

EVG