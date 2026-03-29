Aficionado agrede a Álvaro Fidalgo en el Estadio Azteca y la reacción del crack del Betis le da la vuelta al mundo (VIDEO)

Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores más buscados por la afición de la Selección Mexicana que se dio cita en el Estadio Azteca. El Maguito respondió a las muestras de cariño firmando autógrafos, pero no se salvó de un momento desagradable cuando un fan lo agredió.

En redes sociales circula un video en donde se ve a Fidalgo firmar distintos objetos, playeras, balones, etc. Mientras atendió a los fans mexicanos, un sujeto le arrebató de manera muy agresiva el plumón que utilizaba.

¿Porqué abucheamos a México?



-Estos aficionados son los que te abuchean y te andan pidiendo la firma después.



Fidalgo le firma y ese cabron le quita el plumón.



🎥 TUDN pic.twitter.com/QpOs6Ki6hu — Mauricio GZ (@Mauesgenialx) March 29, 2026

Álvaro Fidalgo quedó visiblemente molesto, pues esa acción no lo dejó seguir interactuando con la gente que le mostraba cariño. La cara del jugador lo decía todo, mirada enojada por la acción del aficionado, que en redes fue descrito como un personaje invasivo.

Cuando este video se empezó a hacer viral, la gente en redes compartió otros momento en donde el mismo sujeto se porta grosero con otros aficionados en el interior del Estadio Azteca. “La neta que nefasto”, dice un video en TikTok sobre la actitud de este sujeto en el partido ante Portugal.

Fidalgo debuta con la Selección Mexicana

México enfrentó a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, que en poco más de dos meses tiene el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026, y más allá del 0-0 final, uno de los momentos que pasarán a la historia es el debut de Álvaro Fidalgo.

Fidalgo te amo un chingo cabrón 🦅 pic.twitter.com/Hfk6l1bORs — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) March 29, 2026

El mediocampista español, recién naturalizado mexicano, vivió su primer duelo con la playera del Tricolor y antes de que el balón rodara dio un discurso en donde asegura dejarle la vida por esta selección.

“Gracias a todos por la bienvenida de estos días. Tienen aquí a una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por el grupo… ¡Vamos!”, dijo El Maguito en la reunión final de los jugadores de la Selección Mexicana, a segundos del inicio del duelo.

Ante la Selección de Portugal fue el primero de dos juegos de México en la Fecha FIFA. El siguiente cotejo será ante Bélgica en Estados Unidos, una segunda prueba para ver si Fidalgo puede subirse al barco de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

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