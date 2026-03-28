La VIRAL reacción de Rafa Márquez tras los oles de la afición en el México vs Portugal (VIDEO)

Rafa Márquez se desconcertó tras los oles de la afición mexicana a Portugal.

Rafa Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana, lució desconcertado durante los oles de la afición mexicana a Portugal en los últimos minutos del partido con el que se reinauguró el Estadio Azteca.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que el exdefensa del Tricolor hace un movimiento con la cabeza para reprobar la actitud de los aficionados mexicanos que se fueron en contra del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Fue durante el minuto 90 del México vs Portugal el momento en el que Rafa Márquez manifestó su desacuerdo con los oles de la afición mexicana cuando los futbolistas del equipo luso tenían el esférico en el tramo final del primer juego en el renovado Estadio Azteca con miras al Mundial 2026.

Grito homofóbico en el México vs Portugal

Un sector de la afición de la Selección Mexicana emitió el grito homofóbico al minuto 86 del partido amistoso contra Portugal en el Estadio Azteca.

El grito fue lanzado en contra de Raúl ‘Tala’ Rangel, e portero de las Chivas, quien fue el elegido como titular por Javier Aguirre para este importante encuentro contra la escuadra lusitana.

A pesar de que se presentó el grito homofóbico, el árbitro guatemalteco Walter López no detuvo el duelo entre las selecciones de México y Portugal, mismo que fue presenciado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

México sigue invicto en el 2026

El empate 0-0 contra Portugal le permitió a México mantener su condición de invicto en lo que va del 2026.

En enero, el Tricolor venció a domicilio a Panamá y a Bolivia por idéntica pizarra de 1-0. En febrero, los dirigidos por Javier Aguirre golearon 4-0 a Islandia en un duelo desarrollado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

EVG