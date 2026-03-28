México empata con Portugal en reñido duelo con el que reabre sus puertas el Estadio Azteca; resumen y mejores jugadas

México y Portugal no se hicieron daño en el primer partido en el renovado Estadio Azteca.

La Selección Nacional de México regresó a su casa. El Estadio Azteca reabrió sus puertas y lo hizo a lo grande, pues el invitado de honor era Portugal, una de los equipos de élite en el mundo, con el cual el Tricolor igualó sin anotaciones.

El platillo lució perfecto, lleno a reventar, oponente de lujo, afición volcada con su selección y un inmueble de primer nivel para recibir la Copa del Mundo a partir del próximo 11 de junio.

🚨 ¡NO TE LO PUEDO CREER! ❌ ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! 😱 ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! 🇲🇽🔥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Durante los primeros 45 minutos el partido estuvo muy nivelado. Al inicio México lucía más peligroso, pero poco a poco Portugal comenzó a hacerse de la pelota.

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Álvaro Fidalgo, cerca de hacer su primer gol con México

La más cercana a gol fue de Álvaro Fidalgo, el ex del América, recibió la redonda y se encaró al arco rival, pero fue derribado por el defensa.

Cuando los lusos decidieron comenzar a mostrar su gran nivel, Joao Félix estuvo muy cerca de abrir el marcador al minuto 14. Su remate pasó por encima de la portería de Rangel.

Al 34’ Ramos también mató hacerle daño a la portería del Tala Rangel, pero la suerte no estuvo de su lado y el balón se estrelló en el poste izquierdo.

Terminó la primera mitad y para el segundo tiempo ambos entrenadores comenzaron a mover sus piezas para darle un giro distinto al encuentro.

Quiñones y la Hormiga ingresan en el segundo tiempo

Javier Aguirre decidió ingresar a Julian Quiñones y a Carlos Rodríguez para darle descanso a Brian Gutiérrez y Obed Vargas.

Portugal insistió más que México y la mayor parte del segundo tiempo se vivió en el área de los locales, que con algunos destellos lograban acercarse a la portería de Rui Silva.

De lo más destacado en la parte complementaria fue el pequeño conato de bronca entre futbolistas de ambas selecciones.

Cuando apareció la desesperación por parte de los aficionados mexicanos, los abucheos no se hicieron esperar y de inmediato el grito sonoro de “Hormiga, Hormiga” se hizo latente.

Paulinho, delantero del Toluca, tuvo minutos en la cancha, ya que entró al minuto 63 para darle una cara distinta a Portugal.

Javier Aguirre le cumplió el capricho a la afición de ver a la Hormiga González en el campo y antes de que se cumplieran los 80’minutos le dio oportunidad al delantero de Chivas que se mostraran en el Azteca.

Un sector de la afición emitió el grito homofóbico al minuto 86 del amistoso entre México y Portugal. Sin embargo, el partido no se detuvo.

EVG