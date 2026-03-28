Álvaro Fidalgo y su EMOTIVA interpretación del Himno Nacional de México (VIDEO)

Álvaro Fidalgo se hizo tendencia en redes sociales por la emotiva manera en la que interpretó el Himno Nacional de México en los momentos previos al partido amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Las cámaras captaron el momento en el que un emocionado Maguito cantaba la letra del Himno Nacional de México los minutos previos al silbatazo inicial del duelo contra los lusitanos en el Coloso de Santa Úrsula.

Alvaro Fidalgo cantando el himno nacional de México por primera vez con la selección😍🇲🇽pic.twitter.com/e1cdOeOy39 — Luca🇲🇽 ᶠᵃⁿ (@Luca_MM7) March 29, 2026

Álvaro Fidalgo debuta con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, jugador del Betis, debutó este sábado 28 de marzo del 2026 con la Selección Mexicana, que recibió a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Javier Aguirre convocó por primera vez al Tricolor al Maguito, quien cumplió con los requisitos para representar a México tras cumplir cinco años de residencia en el país, tiempo que logró durante su estadía con el América.

Álvaro Fidalgo fue elegido como titular en su primer juego con México. Los otros mediocampistas que el Vasco puso para el amistoso contra Portugal fueron Obed Vargas y Erik Lira.

EVG