México vs Portugal: Así se vio la nueva salida de los jugadores del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (VIDEO)

La salida de los jugadores de México y Portugal había generado altas expectativas.

La salida de los jugadores de México y Portugal previo a su partido amistoso en el Estadio Azteca generó altas expectativas, pues se trataba de algo nuevo. Los futbolistas salieron en fila en la nueva entrada por el medio del Coloso de Santa Úrsula.

Los aficionados que se dieron cita a la reapertura del Estadio Azteca estaban expectantes por ver esta nueva salida. Los gritos de la gente en apoyo a los integrantes de la Selección Mexicana no se hicieron esperar.

🥹 ¡DE PIEL CHINITA! ¡Los jugadores salen al campo ante un IMPRESIONANTE AMBIENTE en el Estadio Banorte para el México vs Portugal! 🇲🇽🇵🇹



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¿Cuándo vuelve a jugar México?

El partido contra Portugal es el primero de dos que disputará la Selección Mexicana en la primera Fecha FIFA del año.

México enfrentará el próximo martes 31 de marzo a Bélgica en su segundo amistoso de esta semana. Dicho encuentro tendrá como sede el Soldier Field de Chicago, Illinois, donde se llevó a cabo el duelo inaugural del Mundial de Estados Unidos 1994.

Antes del juego ante Portugal, México tuvo tres compromisos amistosos, en los cuales se impuso a las selecciones de Panamá, Bolivia e Islandia.

EVG