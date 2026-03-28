¡Humillante! Estados Unidos recibe escandalosa goleada de Bélgica ante su afición en la Fecha FIFA (VIDEO)

Estados Unidos fue goleado por Bélgica en un amistoso en Atlanta, Georgia.

Bélgica goleó 5-2 a Estados Unidos este sábado en Atlanta, Georgia, en un amistoso de preparación en la Fecha FIFA, encuentro que desnudó las debilidades defensivas de los coanfitriones del Mundial 2026 que se inaugura en menos de dos meses y medio.

Las belgas estaban en desventaja hasta las postrimerías del primer tiempo, pero remontaron con un doblete de Dodi Lukébakio y sendas dianas de Zeno Debast, Amadou Onana y Charles De Ketelaere.

Weston McKennie puso en ventaja a Estados Unidos a los 39 minutos con su decimosegundo gol internacional, el primero en tres años. Debast y Onana iniciaron la remontada belga con sus primeros tantos internacionales en una tarde frustrante para Matt Turner, el exarquero titular de Estados Unidos, quien disputó su primer partido desde junio del 2025.

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Bélgica viene de atrás ante Estados Unidos

Debast anotó al minuto 45, Onana puso por delante a los Diablos Rojos al 53′ y De Ketelaere se convirtió en un penalti a los 59 minutos tras una mano del capitán estadounidense, Tim Ream.

Lukébakio ingresó a los 62 minutos y venció a Turner con disparos de larga distancia a los 68 y 82 minutos para construir una ventaja de 5-1 ante una multitud de 66,867 espectadores en el Mercedes-Benz Stadium, mayormente proestadounidense y visiblemente decepcionada.

Patrick Agyemang marcó el segundo gol de Estados Unidos a los 87 minutos después de que Ricardo Pepi aprovechó un error defensivo.

Thank you for your support today, Atlanta.



We turn the page to Tuesday night as we take on Portugal. pic.twitter.com/9HRPlKONZx — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 28, 2026

Estados Unidos recibe histórica goleada ante Bélgica

Estados Unidos perdió un partido en casa por diferencia de tres goles en el que marcó el gol inicial por primera vez desde 1959, cuando Inglaterra lo arrasó por 8-1, según datos de Opta.

Bélgica amplió su racha invicta a 10 partidos y ha ganado seisen fila contra Estados Unidos desde que perdió ante los norteamericanos en el Mundial de Uruguay 1930.

Estados Unidos llegaba con una racha de cinco partidos sin perder que había generado optimismo. Sin embargo, le faltaban varios titulares habituales por lesión.

Weston McKennie adelantó a los estadounidenses cuando aprovechó un bloqueo de Johnny Cardoso para meterse por delante de Nicolas Raskin y empalmó de volea el tiro de esquina de Antonee Robinson, superando a Senne Lammens.

Los jugadores estadounidenses estrenaron camisetas con franjas rojas y blancas que se asemejan a una bandera ondeando.

Con el techo cerrado en un estadio con aire acondicionado, los aficionados abuchearon las pausas para hidratación a mitad de cada tiempo (que se realizarán en cada partido del Mundial 2026).

A Bélgica le faltaron el delantero Romelu Lukaku, los mediocampistas Leandro Trossard y Hans Vanaken y el arquero Thibaut Courtois por lesiones y problemas de condición física. Los Diablos Rojos juegan contra México en Chicago el martes 31 de marzo.

EVG