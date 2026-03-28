Santiago Gimenez envía sorprendente mensaje a horas del México vs Portugal

El delantero Santiago Gimenez reapareció con un sorprendente mensaje las horas previas al amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca. El Bebote le deseó éxito a sus compañeros del Tricolor para el amistoso contra el conjunto lusitano.

El atacante del Milan escribió un breve mensaje en su cuenta de X, en el que puso “Vamoooooooos que hoy ganamos!! 🇲🇽❤️‍🔥💪🏼 @miseleccionmx", como una clara muestra de apoyo para el equipo dirigido por Javier Aguirre en el duelo que marca la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

Vamoooooooos que hoy ganamos!! 🇲🇽❤️‍🔥💪🏼 @miseleccionmx — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) March 28, 2026

¿Por qué no está Gimenez para el México vs Portugal?

Santiago Gimenez no estuvo en la lista de convocados de la Selección Mexicana para los amistosos contra Portugal y Bélgica correspondientes a la Fecha FIFA de marzo.

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El Vasco no incluyó en la convocatoria al Bebote debido a que recién se recuperó de una lesión en el tobillo derecho, misma que lo mantuvo alejado de las canchas durante cinco meses.

Javier Aguirre reconoció que consideró que era mejor no convocar a Santiago Gimenez para el duelo ante Portugal, debido a que recientemente volvió a jugar y no le gustaba la idea de darle solamente cinco o 10 minutos.

¿Cuándo fue el último juego de Santiago Gimenez con México?

Santiago Gimenez no juega con la Selección Mexicana desde el 15 de octubre del 2025, cuando el Tricolor igualó 1-1 contra Ecuador en un amistoso desarrollado en el Estadio AKRON de Guadalajara.

El Bebote no fue incluido en la lista para los amistosos contra Paraguay y Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre, debido a la lesión que sufrió días antes. Tampoco fue llamado para los primeros juegos del Tricolor en el 2026, los cuales fueron únicamente con futbolistas que militan en la Liga MX.

El último gol de Santiago Gimenez con México fue el 9 de septiembre del 2025, cuando en tiempo de compensación anotó el tanto que le permitió al Tricolor rescatar un empate 2-2 contra Corea del Sur en un amistoso con sede en Nashville, Tennessee.

EVG