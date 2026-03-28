México vs Portugal: Esto es todo lo que debes saber de la reapertura del Estadio Azteca

La Selección Mexicana antes del partido ante Portugal en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca abre sus puertas este sábado 28 de marzo con un partido amistoso internacional entre México y Portugal, duelo que servirá de ensayo de cara a la Copa del Mundo 2026, en donde el país será anfitrión al lado de Estados Unidos y Canadá.

La apertura del ahora llamado Estadio Banorte es un evento esperado por aficionados y será importante por varias razones, las cuales te presentamos.

#POV, eres testigo de nuestro regreso a casa, un hogar espectacular. 👀💚



Estamos de manteles largos, vaya que andamos volando alto esta noche con @VivaAerobus. ✈️#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/JVVyg7jjU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Lo que debes saber del Estadio Azteca

El último partido

Luego de un periodo de poco menos de dos años de modificaciones el Coloso de Santa Úrsula tendrá de nuevo un partido. El 26 de mayo del 2024 se jugó el último partido en el Azteca, fue la final de vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, en donde las Águilas se proclamaron bicampeonas de la Liga MX.

Después de aquel encuentro entre América y Cruz Azul del 26 de mayo del 2024 comenzaron las obras de remodelación en el Estadio Azteca, una de las tres sedes de México durante la celebración del Mundial 2026.

Listos y unidos para volver a nuestra casa, el @EstadioBanorte🏟️.



Incondicionales, les dejamos esta postal con el equipo, staff y directivos tras el último entrenamiento antes de enfrentar a Portugal 💚🤍❤️.#SomosMéxico pic.twitter.com/qAVy6sU72y — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

La reapertura

El partido entre México y Portugal inicia a las 19:00 horas. Las puertas del Estadio Azteca abren a las 16:00 horas. No habrá estacionamiento para el público general. El acceso peatonal es exclusivo para personas con boleto o acreditación. El acceso vehicular es exclusivo para coches autorizados.

¿Cómo llegar?

La forma más sencilla de llegar al Coloso de Santa Úrsula es por transporte público. El Metro, Metrobús y Tren Ligero tendrán horario extendido de servicio. Las líneas 1, 2 y 9 del Metro trabajan hasta la 1 de la madrugada, lo mismo que la Línea 1 del Metrobús y la Línea 1 del Tren Ligero. En adición, se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Sin Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Portugal para el duelo amistoso de este 28 de marzo contra México debido a que se encontraba en la parte final del proceso de recuperación de una lesión en los isquiotibiales.

Partidos del Azteca en el Mundial

Cada vez falta menos para que la Copa del Mundo 2026 arranque. Uno de los escenarios durante el torneo es el Estadio Azteca, que en total recibirá cinco partidos, incluyendo la inauguración.

El Tricolor regresa al Azteca

En su último encuentro en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana se llevó la victoria en tanda de penaltis ante Honduras por marcador de 4-2 en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Presidente de la FIFA presente en el coloso

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es el invitado de lujo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para el partido amistoso entre México y Portugal a celebrarse el próximo 28 de marzo en el remodelado Estadio Azteca, que reabrirá sus puertas después de casi dos años del último partido realizado ahí.

Portugal y México se reencuentran casi una década después

México y Portugal miden fuerzas casi 10 años después de su enfrentamiento más reciente, el cual tuvo lugar en la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Los lusitanos se impusieron 2-1 al Tricolor en el partido por el tercer lugar de aquel torneo, en un partido que se definió en tiempos extra

Inicio de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 es la primera edición que tendrá a tres países como anfitriones; México, Estados Unidos y Canadá. De todos los estadios disponibles se eligió al Estadio Azteca como la sede para el partido inaugural. Será el próximo 11 de junio cuando México se mida a Sudáfrica en el primero de los partidos del torneo.

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