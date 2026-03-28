¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca?

La Copa del Mundo 2026 es la primera edición que tendrá a tres países como anfitriones; México, Estados Unidos y Canadá. De todos los estadios disponibles se eligió al Estadio Azteca como la sede para el partido inaugural. Será el próximo 11 de junio cuando México se mida a Sudáfrica en el primero de los partidos del torneo.

Con el choque entre aztecas y sudafricanos, que tiene marcado celebrarse a las 13:00 horas, se marcará oficialmente la tercera vez que el Coloso de Santa Úrsula tenga el primer partido de un Mundial, siendo 1978 y 1986 las ocasiones anteriores.

El @EstadioBanorte volverá a latir. 💚 Volverá a abrir sus puertas. 🏟️ Volverá a llenarse de historia. 🙌



Este sábado, regresamos a casa. 🔥 Regresan las emociones, los recuerdos y un país entero latiendo al mismo tiempo. ❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/id1cHkIQKt — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración de la Copa del Mundo 2026?

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 se realiza el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, que se realiza en la cancha del remodelado Estadio Azteca, que para el torneo se le llamará Estadio Ciudad de México. El juego inicia a las 13:00 horas, tiempo de la CDMX y minutos antes se realizará el protocolo de la FIFA.

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México juega su octavo partido inaugural

Con el compromiso ante su similar de Sudáfrica, la Selección Mexicana llegará a ochos duelos inaugurales en una Copa del Mundo y buscará su primera victoria en este tipo de encuentros.

M A Ñ A N A... ⏳



¡Volveremos a vernos en el Estadio Banorte! 📍#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6ADny6OXSF — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

El Tricolor ya jugó el primer partido en Mundiales en las ediciones de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 y 2010. Es la única selección con tres juegos de apertura al hilo entre 1950 y 1958. Pero el balance no es el mejor, ya que el mejor resultado es un empate 0-0 ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1970 y 1-1 ante Sudáfrica en 2010.

De 1930 a 1970 los juegos inaugurales los disputaban los anfitriones, el campeón vigente o había varios cotejos al mismo tiempo. En la primera Copa del Mundo de la historia, Uruguay 1930, México perdió 4-1 ante Francia, al mismo tiempo que Estados Unidos le hizo frenta a Bélgica.

En Brasil 1950 la Selección Mexicana se fue goleada 4-0 en el primer duelo del torneo ante la anfitriona. En Suiza 1954 el conjunto azteca de nuevo tuvo el cotejo abridor del certamen ante Brasil, que ahora venció por pizarra de 5-0. En Suecia 1958 el conjunto local protagonizó la apertura ganando 3-0 a los mexicanos.

En el Mundial Chile 1962 se hicieron cuatro juegos inaugurales y en uno de los México perdió 2-0 ante Brasil. Después de cinco derrotas al hilo por fin se logró un empate, en 1970, la Copa del Mundo en casa, en donde se igualó 0-0 ante la URSS. La última vez que México estuvo en el arranque del certamen fue en 2010, donde empató 1-1 ante el anfitrión Sudáfrica.

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