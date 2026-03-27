¿Cuál fue el último partido en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca reabre sus puertas este 28 de marzo, después de casi dos años del último partido que recibió.

Han pasado casi dos años desde el 26 de mayo del 2024, cuando se jugó el último partido en el Estadio Azteca, la final de vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, duelo en el que las Águilas se proclamaron bicampeonas de la Liga MX.

Un gol de penalti de Henry Martín al minuto 78 le dio a los azulcremas la victoria en el encuentro y el título, luego de que el encuentro de ida, que se celebró tres días antes en el Estadio Ciudad de los Deportes, culminó igualado 1-1.

Se trató del segundo título consecutivo de la Liga MX para el América bajo el mando del brasileño André Jardine, luego de que se impusieron 4-1 a Tigres en el marcador global de la final del Torneo Apertura 2023.

Los días que han pasado desde el último juego en el Azteca

Este sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca reabre sus puertas después de 671 días para la celebración del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal en el marco de la primera Fecha FIFA del año.

Poco después de aquel encuentro entre América y Cruz Azul del 26 de mayo del 2024 comenzaron las obras de remodelación en el Estadio Azteca, una de las tres sedes de México durante la celebración del Mundial 2026.

El Coloso de Santa Úrsula reabre sus puertas después de un año, 10 meses y dos días para el amistoso entre México y Portugal, que se preparan para afrontar el Mundial 2026, el primero de la historia en tres países (México, Estados Unidos y Canadá).

No todos los jugadores pisan esta cancha.

Pero los que lo hacen, la recuerdan para siempre.#EscenarioDeLeyendas #HistoriaViva pic.twitter.com/OgGci5hZTW — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) March 26, 2026

México juega su primer partido en el Azteca con Aguirre

El de este 28 de marzo contra Portugal será el primero juego de México en el Estadio Azteca en la tercera etapa de Javier Aguirre como director técnico.

Con el Vasco en el timón desde agosto del 2024, la Selección Mexicana ha jugado en el Estadio AKRON de Guadalajara y en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pero nunca en el Coloso de Santa Úrsula.

El último partido de México con Javier Aguirre como entrenador en el Estadio Azteca fue el 16 de mayo del 2010, en el triunfo de 1-0 sobre Chile en un amistoso previo al Mundial de aquel año en Sudáfrica, en la segunda etapa del Vasco al frente.

EVG