¡SE VALE LLORAR! Nueva Caledonia recibe emotiva despedida en su hotel en Guadalajara (VIDEO)

Los futbolistas de Nueva Caledonia tuvieron una cálida despedida en Guadalajara, donde jugaron el repechaje para el Mundial 2026.

Los integrantes de la selección de Nueva Caledonia se ganaron el corazón de la afición mexicana en Guadalajara, donde tuvieron una emotiva despedida en el hotel en el que se hospedaron durante su estadía en el país con motivo de su participación en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

En redes sociales circula un video de la despedida que le hicieron a los futbolistas del conjunto de Oceanía, con globos incluidos, cuando dejaban su hotel en Guadalajara para enfrentar a Jamaica en el Estadio AKRON en la semifinal del repechaje intercontinental.

SE GANARON EL CARIÑO DE LOS MEXICANOS 🇳🇨🤍🇲🇽



Luego de que conociéramos la humildad y amabilidad de la Selección de Nueva Caledonia, el personal del hotel donde se concentran en Guadalajara les organizó una despedida antes de jugar el repechaje vs Jamaica.



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En medio de aplausos del personal del hotel, los jugadores de Nueva Caledonia abandonaron con una sonrisa el lugar, al tiempo que se despedían de los trabajadores con un cálido apretón de manos.

Nueva Caledonia le dice adiós al sueño del Mundial 2026

Un gol de Bailey Cadamarteri le dio a Jamaica el triunfo de 1-0 sobre Nueva Caledonia en la segunda semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, resultado que dejó fuera al representante de Oceanía.

A pesar de sus intentos hasta el final del encuentro en el Estadio AKRON, Nueva Caledonia no consiguió el gol del empate, con lo cual terminó su sueño por clasificar al Mundial 2026, la que hubiera sido su primera participación en el magno evento futbolístico.

Nueva Caledonia accedió a las semifinales del repechaje intercontinental después de haber caído a manos de Nueva Zelanda en la lucha por el único boleto directo de Oceanía para el certamen a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, Jamaica pasó a la final del repechaje intercontinental, en la que enfrentará a República Democrática del Congo por uno de los boletos para el Mundial 2026.

Guadalajara vive gran prueba antes del Mundial 2026

Guadalajara, una de las tres ciudades sede de México para el Mundial 2026, recibió su gran prueba de fuego la última semana de marzo con dos duelos correspondientes al repechaje intercontinental.

La capital de Jalisco recibió a las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, de las cuales solamente una accederá a la Copa del Mundo tripartita.

El martes 31 de marzo, República Democrática del Congo enfrentará en el Estadio AKRON a Jamaica para definir al primer clasificado del repechaje intercontinental al Mundial 2026.

El vencedor de esta final se convertirá en el último integrante del Grupo K en el Mundial 2026, donde será rival de Portugal, Colombia y la debutante Uzbekistán.

EVG