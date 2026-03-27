¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro es el segundo mejor ciclista del mundo en el ranking internacional

Isaac del Toro sigue posicionándose como uno de los ciclistas más importantes del plano internacional y más luego de alcanzar el segundo lugar en el ranking mundial individual de la Unión de Ciclistas Internacional (UCI). El mexicano tan solo se encuentra debajo de Tadej Pogačar, quien está llamado a ser uno de los mejores de la historia.

El Torito alcanzó este lugar tras tener un inició de 2026 lleno de grandes actuaciones. El originario de Ensenada, Baja California, se convirtió en el primer mexicano en ganar la la Tirreno-Adriático 2026, un de las citas de mayor prestigio en el calendario internacional.

En el más reciente ranking de la UCI el pedalista tricolor suma 6,789 puntos para colocarse en el segundo lugar del mundo. Su compañero en el UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogačar, lidera el listado con 11, 635 unidades, demostrando su dominio como el mejor de la disciplina.

Completando el podio se encuentra el danés Jonas Vingegaard con 6,369.14 puntos. Una competencia cerrada en la clasificación de la Unión de Ciclistas Internacional. Cada competencia es de suma importancia para que los participantes siguen sumando puntos.

Isaac del Toro ha sido fundamental para el UAE Team Emirates XRG, pues con su ayuda ha llevado a Tadej Pogačar a ganar varias carreras importantes, colocando al equipo como el mejor en la clasificación. El Team Emirates es el mejor en este apartado, seguido por Red Bull Bora-Hansgrohe y el XDS Astana Team.

¿Cuándo es la próxima competencia de Isaac del Toro?

Isaac del Toro tiene programada su próxima competencia del 6 al 11 de abril, cuando se lleve a cabo la Vuelta al País Vasco, también conocida como Itzulia.

Esta exigente carrera destaca por su brutal recorrido de 809.6 kilómetros y un desnivel acumulado de 16.154 metros, repartidos en 29 puertos puntuables.

Isaac del Toro encabezará el UAE Team Emirates con la gran encomienda de defender de manera exitosa las victorias de sus compañeros Juan Ayusso y João Almeida en las ediciones del 2024 y 2025 de la Vuelta al País Vasco, de manera respectiva.

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