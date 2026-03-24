Increíble error deja fuera a Isaac del Toro de la E3 Saxo Classic; esto fue lo que pasó

Un error de comunicación había puesto a Isaac del Toro en la E3 Saxo Classic.

Un error de comunicación dejó fuera al ciclista mexicano Isaac del Toro de la E3 Saxo Classic, carrera que se llevará a cabo el último viernes de marzo en Bélgica. Se había especulado que el bajacaliforniano debutaría en los adoquines, pero los organizadores de la competencia indicaron que se trató de una falsa alarma.

Luego de haber participado en la Milán-San Remo, el nombre de Isaac del Toro apareció en la lista de participantes de la E3 Saxo Classic, a realizarse este viernes 27 de marzo. Sin embargo, WielerFlits, medio que en un inicio señaló la participación del tricolor en la carrera, dio a conocer que hubo un “error de comunicación”, pues el mexicano no estará en esta carrera.

No cobbled debut for 🇲🇽 Isaac del Toro at 🇧🇪 E3 Saxo Classic



🇲🇽 Isaac del Toro will not make his cobbled debut at the 🇧🇪 E3 Saxo Classic after confusion over the provisional start list.



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📸 Cor Vos pic.twitter.com/jn85SpiPK0 — Domestique (@Domestique___) March 24, 2026

El citado medio reportó que los ciclistas del UAE Team Emirates que competirán en la E3 Saxo Classic serán el belga Florian Vermeersch y el alemán Nils Politt.

¿Cómo se dio el error que dejó a Isaac del Toro fuera de esta carrera?

En comunidades del entorno ciclista tomó fuerza la versión de que la confusión que puso a Isaac del Toro como competidor en la E3 Saxo Classic se habría derivado de una mezcla con un corredor de apellido parecido (Del Grosso).

Debido a este yerro, el debut del de Ensenada en los adoquines tendrá que esperar, lo cual no le quita mérito a lo que hasta el momento ha conseguido el tricolor en el último año, siendo su logro más reciente su coronación en la Tirreno-Adriático 2026.

¿Cuándo es la próxima competencia de Isaac del Toro?

Isaac del Toro tiene programada su próxima competencia del 6 al 11 de abril, cuando se lleve a cabo la Vuelta al País Vasco, también conocida como Itzulia.

Esta exigente carrera destaca por su brutal recorrido de 809.6 kilómetros y un desnivel acumulado de 16.154 metros, repartidos en 29 puertos puntuables.

Isaac del Toro encabezará el UAE Team Emirates con la gran encomienda de defender de manera exitosa las victorias de sus compañeros Juan Ayusso y João Almeida en las ediciones del 2024 y 2025 de la Vuelta al País Vasco, de manera respectiva.

EVG