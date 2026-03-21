Isaac del Toro termina lejos del podio en la Milán-San Remo 2026, pero ayuda a Tadej Pogačar a ganar

Isaac del Toro terminó lejos del podio en la Milán-San Remo 2026, carrera que se llevó a cabo este sábado 21 de marzo en Italia, la cual, a diferencia de otras, solamente tiene un día de duración. El ciclista mexicano no aparece entre los 51 lugares de la clasificación preliminar en la página oficial del evento.

Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, lideró gran parte de la carrera y realizó un gran trabajo en equipo, pues permitió que Tadej Pogacar gane por primera vez el monumento Milán-San Remo. El pedalista esloveno se coronó con un gran sprint final.

Isaac del Toro, quien lideró al equipo después de la caída de Tadej, cumplió con el objetivo del UAE Team Emirates, que era ganar esta clásica.

El Torito tenía grandes expectativas personales luego de conseguir el título de la Tirreno-Adriático, algo que ningún mexicano había logrado.

La Milán-San Remo se trató de la primera carrera clásica de la temporada y marca el inicio de los Monumentos, como se les denomina a las carreras de un día en el ciclismo internacional.

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🫂 These moments will live forever. #WeAreUAE | #MilanoSanremo pic.twitter.com/XfTgMu3lHP — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 21, 2026

La Milán-San Remo, una de las carrera más difíciles

La Milán-San Remo, también conocida como “La Classicissima di Primavera” debido a que coincide con el inicio de la primavera, es considerada una de las carreras más difíciles del circuito.

La complejidad de esta competencia radica en que llega casi a los 300 kilómetros entre subidas, bajadas y rectas.

El recorrido clásico de la Milán-San Remo va desde Pavía hasta San Remo, teniendo a Capi, Cipressa y Poggio como los puntos clave del circuito, pues dejan postales impresionantes en el paso de los ciclistas. El punto de Poggio se encuentra a nueve kilómetros de la meta, donde todo puede irse definiendo, pues el desenlace de la competencia se da en Vía Roma.

¿Cuando es la próxima carrera de Isaac del Toro?

El ciclista mexicano Isaac del Toro volverá a la actividad el primer lunes de abril, cuando comience la Vuelta al País Vasco.

La carrera también conocida como Itzulia está programada para llevarse a cabo del lunes 6 al sábado 11 de abril.

La Vuelta al País Vasco será otra gran prueba para Isaac del Toro, quien se prepara para competir en el Tour de Francia, a celebrarse del 4 al 26 de julio.

EVG