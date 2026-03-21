Isaac del Toro recibe inesperado elogio de uno de los mejores ciclistas de la historia: “Eres el mejor” (VIDEO)

El mexicano Isaac del Toro sigue llamando la atención en el ciclismo internacional. El nacido en Ensenada, Baja California, recibió un reconocimiento muy especial en la Milano-San Remo por parte de uno de los mejores pedalistas del mundo, Tadej Pogačar.

El esloveno Pogačar resultó ganador del Milano-San Remo 2026, gracias al trabajo en equipo de Isaac del Toro, quien permitió un sprint de su compañero para asegurar la victoria. Al finalizar la competencia, Pogačar se acercó al Torito, lo abrazó y le dijo: “Eres el mejor”.

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🫂 These moments will live forever. #WeAreUAE | #MilanoSanremo pic.twitter.com/XfTgMu3lHP — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 21, 2026

“Brandon e Isaac hicieron el resto en la Cipressa. Hoy, si no hay equipo, probablemente me hubiera retirado de la carrera”, comentó el esloveno, ganador de múltiples grandes vueltas y considerado una de las máximas figuras del ciclismo actual.

El reconocimiento no es menor, ya que la Milano-Sanremo es una de las competencias más complicadas del calendario y una de las más prestigiosas.

¿Cuando es la próxima carrera de Isaac del Toro?

El ciclista mexicano Isaac del Toro volverá a la actividad el primer lunes de abril, cuando comience la Vuelta al País Vasco. La carrera también conocida como Itzulia está programada para llevarse a cabo del lunes 6 al sábado 11 de abril.

La Vuelta al País Vasco será otra gran prueba para Isaac del Toro, quien se prepara para competir en el Tour de Francia, a celebrarse del 4 al 26 de julio.

Además, Isaac del Toro confirmó a ESPN que correrá en las las 3 carreras de las Ardenas en abril, tras Itzulia. El Trorito estará en Amstel Gold Race (Países Bajos) y Bélgica en La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, siendo esta última el segundo monumento en el que compita el de Ensenada.

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