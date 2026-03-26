Bolivia elimina a Surinam del Repechaje Intercontinental para pelear contra Irak por el boleto al Mundial 2026

La afición de Bolivia puede seguir soñando con la posibilidad de que su selección asista a la Copa del Mundo del 2026, ya que con la victoria sobre Surinam por marcador de 2-1, La Verde disputará la final de la llave B del Repechaje Intercontinental la próxima semana.

El primer tiempo en la cancha del Estadio BBVA fue muy tranquilo por parte de ambas escuadras, pues no existieron muchas ocasiones claras en las dos cabañas, aunque con el conjunto boliviano dominando la esférica durante los primeros 45 minutos.

La primera mitad terminó con la tarjeta amarilla para Jean-Paul Boetius por una falta al minuto 15 de tiempo corrido y la paridad 0-0 en el marcador, aunque la parte complementaria fue mejor en la cancha de Monterrey.

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¡Gooooool de Surinam! Van Gelderen aprovecha una serie de rebotes para empujar el esférico y poner el primero 😎🔥#RumboAlMundial26 pic.twitter.com/zTGGEtFnWg — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 26, 2026

El equipo de Surinam fue el que abrió el marcador al minuto 48 de juego, el defensa de 25 años Liam van Gelderen aprovechó que el guardameta de Bolivia dejó viva la pelota dentro del área y solo tuvo que empujar la de gajos para poner arriba en el marcador al conjunto de la Concacaf.

Sin embargo, el equipo del entrenador Henk Ten Cate no logró mantenerse arriba en el electrónico, porque al 72′ de tiempo corrido apareció Moisés Paniagua dentro del área y con un punterazo como último recurso colocó la esférica a contra pie del guardameta para igualar las condiciones en la cancha del Gigante de Acero.

Ocho minutos más tarde el mediocampista del Santos de Brasil, Miguelito, fue el encargado de darle el pase a la final del Repechaje Intercontinental a Bolivia, pues una falta dentro del área le otorgó una pena máxima a La Verde y el futbolista de 21 años engañó al portero en su cobro para lograr la victoria.

¡Gooooool de Bolivia! Moisés Paniagua aprovecha que el esférico le queda tras un rebote y empuja el balón para poner el empate 🇧🇴😎🔥#RumboAlMundial26 pic.twitter.com/47sO7uI8uu — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 26, 2026

¡Goooool de Bolivia! 🇧🇴

Llegó el segundo desde el manchón penal lo cobra de buena manera Miguel Terceros 🤩🤩🔥#RumboAlMundial26 pic.twitter.com/HkZDZW90Hv — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 26, 2026

Con este resultado, los bolivianos avanzan a la final de la llave B del Repechaje Intercontinental y se medirán a Irak el próximo martes 31 de marzo en la cancha del Estadio BBVA para conocer al equipo que se lleva uno de los dos boletos para disputar la Copa del Mundo del 2026.

El vencedor de esta serie se meterá al Grupo I del Mundial de la FIFA, en donde se encuentran Francia, Senegal y Noruega, así que Irak o Bolivia serán la selección que se meta en este sector para participar en la Copa del Mundo.

DCO