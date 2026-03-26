Turquía vence a Rumania por la mínima y mantiene vivo el sueño de ir al Mundial 2026

La Selección de Turquía sueña con asistir al Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá después de su victoria 1-0 sobre Rumania en la cancha del Tuprad Stadyumu para instalarse en la final de la llave C.

El conjunto dirigido por Vincenzo Montella dominó la gran parte del tiempo en su casa y fue hasta el segundo tiempo del cotejo cuando lograron abrir el marcador para poner contra las cuerdas a los rumanos, que durante todo el encuentro solo tuvieron seis tiros y ninguno de ellos fue a la meta que defendía Ugurcan Cakir.

La anotación de los turcos fue por parte del camiseta número 20, Ferdi Kadioglu, quien dentro del área definió adelante del punto penal tras un estupendo pase de Arda Güler, la estrella de este equipo, pues el jugador del Real Madrid mandó un centro milimétrico cerca del ecuador del campo de juego, el cual llegó a su compañero para que mandara a guardar la esférica a los 53 minutos de tiempo corrido.

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Gooooooool de Turquía 🇹🇷 Ferdi Kadioglu recibe un centro y remata frente al portero para anotar el primer gol del encuentro.



Turquía 1 Rumania 0



Es una locura el estadio en Estambul pic.twitter.com/m72C1S7Dhr — JV D Ghost Reporter (@JVGhostR1) March 26, 2026

Turquía tiene una oportunidad de oro para asistir a la Copa del Mundo, ya que el conjunto turco solo ha podido jugar la máxima competición de la FIFA en dos ocasiones, siendo la edición de Suiza 1954 la primera vez, culminando su participación en fase de grupos, y Corea-Japón 2002 la segunda participación de este equipo en un Mundial, quedando en el tercer puesto.

En caso de que ganen la final de la llave C del repechaje de la UEFA, Turquía tendría su tercera asistencia a una Copa del Mundo en su historia y se colocaría en el Grupo D, donde se encuentran Estados Unidos, Paraguay y Australia, un grupo un tanto cómodo para los turcos, pues en caso de ser uno de los mejores ocho terceros lugares, podrán meterse a los dieciseisavos de final.

El equipo de Arda Güler y compañía tendrá un largo descanso, hasta el martes 31 de marzo, cuando vuelvan a la cancha para disputar el encuentro definitivo para conocer a uno de los invitados a la Copa del Mundo.

Turquía ya espera a su rival en la final del repechaje, el cual conocerán hoy mismo en unas cuantas horas; su sinodal saldrá del encuentro entre Eslovaquia y Kosovo, en el que los eslovacos son amplios favoritos para llevarse la victoria, aunque no se descarta una sorpresa por parte de su rival.

De igual forma, a las 13:45 se juegan el resto de encuentros de las semifinales de cada llave, en la que el Italia vs. Irlanda del Norte es el más llamativo de la jornada, pues una derrota de la azzurri demostraría que esta selección atraviesa por un terrible momento en su historia.

En caso de que el equipo de Gennaro Gattuso no asista al Mundial 2026, será la tercera ocasión al hilo que el conjunto italiano no asiste a la máxima competencia a nivel de selecciones y la quinta en su historia, pues no participaron en Uruguay 1930 y quedaron fuera de Suecia 1958.

DCO