Jugadores de Nueva Caledonia dan una gran lección que deja mal parada a la Selección Mexicana (VIDEO)

Los futbolistas de Nueva Caledonia en un entrenamiento en Guadalajara, en las instalaciones del Atlas.

Los jugadores de Nueva Caledonia han causado buenas sensaciones en Guadalajara, donde se encuentran para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, y la actitud de sus futbolistas fue aplaudida por su sencillez, algo que no siempre llega a verse entre los integrantes de la Selección Mexicana.

En redes sociales circula un video en el que se observa a los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Nueva Caledonia saludando de mano al chófer del camión que los trasladaría a su entrenamiento en la Academia AGA, propiedad del Atlas.

“Nada que ver con los mexicanos, ¿verdad? Estos si saludan” dice el chofer encargado de llevar a la selección de Nueva Caledonia que se juega su pase al Mundial 🇳🇨 Que buena impresión están dejando las primeras selecciones en jugar en México



pic.twitter.com/wCpigq3eYn — Analistas (@SomosAnalistas_) March 24, 2026

“Nada que ver con los mexicanos, ¿verdad? Estos sí saludan", se escucha decir al chófer mientras es saludado de mano por cada uno de los representantes de la selección de Nueva Caledonia, una frase con la que dejó entrever que su experiencia con los futbolistas de la Selección Mexicana ha sido negativa.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Así será el impresionante cerco de seguridad en el Estadio Azteca para el México vs Portugal

Nueva Caledonia se juega en México su pase al Mundial 2026

Nueva Caledonia es una de las seis selecciones que juegan en México el repechaje intercontinental, del cual saldrás dos equipos clasificados al Mundial 2026.

Al conjunto de Oceanía le tocó jugar en el Estadio AKRON de Guadalajara, donde este jueves 26 de marzo mide fuerzas ante Jamaica en la semifinal de la repesca.

El vencedor entre Nueva Caledonia y Jamaica accederá a la final del repechaje intercontinental, programada para el martes 31 de marzo, contra República Democrática del Congo para definir al clasificado de esa llave al Mundial 2026.

¿En qué grupo jugaría Nueva Caledonia en el Mundial 2026?

Si Nueva Caledonia consigue su boleto al Mundial 2026, se convertiría en la última selección del Grupo K en la competencia. Portugal, Colombia y Uzbekistán son las integrantes de dicho pelotón del magno evento.

Nueva Caledonia clasificó al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 luego de haber perdido 3-0 contra Nueva Zelanda, que se hizo del único boleto directo de Oceania para el certamen.

En caso de sellar su pase al Mundial 2026, Nueva Caledonia debutaría en la justa el próximo 17 de junio contra Portugal en el NRG Stadium de Houston, Texas. Su segundo duelo sería contra Colombia el 23 de junio en el Estadio AKRON de Guadalajara, y el 27 de junio chocaría ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

EVG