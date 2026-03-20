Así suena “Lighter”, la primera canción OFICIAL del Mundial 2026 que interpreta Carín León (VIDEO)

El mexicano Carín León es uno de los intérpretes de "Lighter", canción del álbum del Mundial 2026.

El mexicano Carín León y el estadounidense Jelly Roll unieron sus voces para interpretar “Lighter”, el título de la primera canción oficial del Mundial 2026, concretamente del álbum del evento a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo la dirección técnica del productor canadiense Cirkut, este tema reúne las voces del exponente del regional mexicano y de la estrella de country estadounidense.

La cuenta oficial del Mundial 2026 de la FIFA fue la encargada de compartir un adelanto de “Lighter”, una canción que une el alma de la música mexicana con la potencia del country contemporáneo.

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¿En dónde esta completa la canción?

“Lighter”, la canción oficial del álbum del Mundial 2026, ya puede escucharse completa en YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y Deezer.

El tema que interpretan Carín León y Jelly Roll tiene una duración de 2 minutos y 59 segundos. La mayor parte de la canción es en inglés, pero una parte está en español.

El lanzamiento de “Lighter” marca el comienzo de la nueva narrativa musical, diseñada para reflejar la energía cultural compartida de los países anfitriones del Mundial 2026.

¿Qué dice “Lighter”, la canción del Mundial?

La canción del Mundial 2026, “Lighter”, comienza al inicio con la frase “Never felt this free before” (Nunca antes me había sentido tan libre).

“There were cold cold weighted too heavy” (Había frío, el frío pesaba demasiado) dice otra parte del tema interpretado por Carín León y Jelly Roll.

“Nadie, nadie sabe, lo que me ha costado eso nadie lo sabe. Decían que terminaría en la calle, mírame volando ya no hay quien me pare”, dice la única parte en español de la primera canción del Mundial 2026.

“Lighter”, título del tema del magno evento futbolístico del próximo verano, significa más ligero.

“Chains don´t rattle no more, good lord i’ feeling lighter" dice el coro de “Lighter”. Las cadenas ya no hacen ruido. ¡Dios mío, me siento más ligero!, significa esta parte del tema en español.

EVG