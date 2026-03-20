¡Regresa! Santiago Giménez volverá a jugar con el Milan y ya se sabe el día, la hora y el rival

Parece que el sueño de la Copa del Mundo 2026 para Santiago Giménez no se ha perdido, pues ya se sabe la fecha en la que regresará a las canchas. El Bebote será incluido en la convocatoria del Milan para enfrentar al Torino por la Serie A.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, confirmó que Santiago Giménez se encuentra bien y que estará entre los jugadores llamados para formar parte del duelo ante Il Toro, compromiso que forma parte de la Jornada 30 de 38 del campeonato italiano.

“¿Giménez? Él está muy bien, estará convocado”, dijo el estratega del Il Diavolo, en conferencia de prensa antes de enfrentarse a I Granata, cuando fue cuestionado sobre la actualidad del delantero mexicano.

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Esta es una buena noticia para Santiago Giménez, pues no juega desde el 28 de octubre de 2025. El delantero mexicano acarreaba una lesión en el tobillo, por lo que se sometió a una operación el 18 de diciembre.

El Chaquito estará en la nómina de Massimiliano Allegri para el juego ante el Torino, pero no se sabe si jugará. Al regresar de una lesión lo más seguro es que el ariete inicie el duelo en la banca y pueda ingresar en la segunda parte.

Lo principal para El Bebote es mantenerse saludable, para así poder ganarse un puesto en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, en donde actualmente, por temas físicos y de ritmo, no está siendo considerado.

Con Santi Giménez sin jugar, El Vasco ha llamado a otros delantero y para la Fecha FIFA en marzo ante Portugal y Bélgica convocó primero a Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando La Hormiga González y la gran sorpresa es que incluso aparece Guillermo Martínez, de los Pumas.

¿Cómo va el Milan en la Serie A?

Aunque va regresando de una lesión, Santiago Giménez no tendrá un panorama sencillo, pues debe ganarse la confianza de nuevo del entrenador y volver a estar en la orbita para ser titular.

El Milan marcha segundo en la Serie A con 60 puntos. Pero está a ocho unidades del líder, que es su acérrimo rival, el Inter de Milan, que amenaza fuertemente con ser el rey de Italia.

El equipo Rossoneri debe seguir ganando y esperar que el Inter deje puntos en el camino para pelear por el título. Al torneo italiano le restan tan solo ocho jornadas y si el Milan no empieza a hilar victorias el Scudetto se les escapará.

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