¡Regresa! Santiago Giménez entrena de nuevo con el Milan y el recibimiento de sus compañeros nadie lo esperaba

Llegaron buenas noticias para la Selección Mexicana, pues el delantero Santiago Giménez regresó a los entrenamientos con su equipo el AC Milan a tres meses del arranque de la Copa del Mundo 2026.

En redes sociales el Milan compartió fotos de El Bebote entrenando de nueva cuenta con sus compañeros, quienes le dieron un gran recibimiento, demostrando que es un jugador querido en el interior del club.

“Miren quien está de regreso en el equipo entrenando”, dice la publicación del Milan en donde el delantero surgido de la cantera del Cruz Azul convive con el resto de la plantilla rossoneri.

Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

Las fotos de Santi Giménez practicando al parejo de los jugadores del Milan está llena de mensajes positivos. Los aficionados celebran que el exjugador del Feyenoord se esté recuperando poco a poco de su lesión.

El Soldado de Cristo se está recuperando de una cirugía en el tobillo derecho, a la que se sometió por el constante dolor que le provocaba. Ahora tiene que enfocarse en recuperares fisicamente y estar disponible para su equipo.

“Feliz de volver con el equipo. Ci vediamo presto in campo (Nos vemos pronto en el campo)”, fue el mensaje que compartió Giménez en redes, el cual acompañó también con fotos en su vuelta a las canchas con Los Diablos.

Feliz de volver con el equipo! Ci vediamo presto in campo ❤️🖤 pic.twitter.com/vzTlyP0n1K — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) March 10, 2026

¿Cuándo podría jugar de nuevo Santiago Giménez?

Medios en Italia señalan que Santiago Giménez podría ser convocado por el Milan para el Derbi ante el Inter. El duelo entre Il Diavolo y Il Biscione está programado para el domingo 8 de marzo en San Siro.

Santi Giménez lleva cuatro meses fuera de actividad. El último partido que jugó fue el 28 de octubre de 2025 ante el Atalanta y no fue hasta el 18 de diciembre cuando se operó. Durante ese tiempo estuvo en terapia y descanso, pero no evolucionó favorablemente.

Con su regreso en puerta, lo principal para El Bebote es mantenerse saludable, para así poder ganarse un puesto en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, en donde actualmente, por temas físicos y de ritmo, habría hasta tres delanteros delante de él.

Con Santi Giménez lesionado y sin jugar apareció Germán Berterame y de Armando La Hormiga González como arietes en la nómina de El Vasco. Aunque sin duda el jugador amarrado en el ataque es Raúl Alonso Jiménez, futbolista que milita en el Fulham de la Premier League.

aar