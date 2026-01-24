Santiago Giménez le manda un dardo a Argentina y saca su lado más mexicano para defender al Tricolor

Siempre es polémico cuando un jugador de doble nacionalidad elige a la Selección Mexicana como su equipo para representar internacionalmente, pues parte de los fans y expertos creen que solo se aprovechan de una oportunidad para jugar torneos importantes. Sin embargo, hay casos como el de Santiago Giménez, quien eligió al Tricolor por amor.

“La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la Selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, dijo Santi Giménez en entrevista desde Milán para ESPN.

El futbolista nació en Argentina, pero vino a vivir de niño a México por su Christian Giménez, quien estuvo en varios equipos de la Liga MX. La decisión del Chaquito se dio desde el corazón, pues se siente más mexicano que argentino.

Además, decidió jugar con la Selección Mexicana no por un beneficio futbolístico, como muchas veces se cree que hacen los jugadores con doble nacionalidad.

“Yo no me pregunté como algo futbolístico, qué me beneficia más: jugar para Argentina o jugar para México”, agregó el jugador, quien en 2026 se prepara para el que sería su primera Copa del Mundo, pues en 2022 el Tata Martino no lo llevó.

Santi Giménez sí va al Mundial 2026

Santiago Giménez se encuentra recuperándose de una operación a la que se sometió para tratar una lesión que lo aquejaba hace varios meses. Una decisión que fue polémica en su momento, porque pasar por el quirófano a tan poco tiempo de la Copa del Mundo 2026 parecía un gran riesgo. Sin embargo, recientemente se reveló que el delantero del Milan está más que contemplado para el certamen de la FIFA.

El narrador Andrés Vaca reveló que Santiago Giménez va a ir a la Copa del Mundo, la cual se realiza en México, Estados Unidos y Canadá el verano próximo. “He escuchado, no voy a decir quién, pero me dijo que Santi va porque va al Mundial, por lo que pregunté por qué va a ir. ‘Hay muchos intereses deportivos de por medio’”.

Santiago Giménez volvería a las canchas en abril. El mexicano fue operado de una lesión en el tobillo derecho, y su tiempo estimado de recuperación es de tres a cuatro meses.

