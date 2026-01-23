Milan se olvida de Santiago Giménez en VIDEO promocional de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Santiago Giménez no fue contemplado en promocional del Milan de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El delantero mexicano Santiago Giménez fue el gran ausente en el video promocional que el Milan publicó con motivo de que la ciudad será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, del 6 al 22 de febrero, al igual que Cortina.

El equipo rossoneri compartió en sus redes sociales un breve clip en el que salen algunos jugadores, entre ellos el experimentado mediocampista croata Luka Modric y el atacante estadounidense Christian Pulisic, además del exgoleador sueco Zlatan Ibrahimovic, asesor del club desde el 2023.

Welcome to Milan, welcome to our home. Welcome to the #MilanoCortina2026 Olympics ⛷️❄️@milanocortina26 pic.twitter.com/zbAteaRdbL — AC Milan (@acmilan) January 23, 2026

Santiago Giménez brilla por su ausencia en promocional del Milan

El seleccionado mexicano Santiago Giménez no fue contemplado entre los jugadores del Milan que le hacen promoción a la ciudad italiana para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El francés Adrien Rabiot y la surcoreana Soo-Jeong Park (integrante del equipo femenil) también aparecen en el video cuya duración es de 56 segundos.

Zlatan Ibrahimovic sale al comienzo y al final del clip acompañado de un periódico al tiempo que invita a la gente a conocer la grandeza de Milan.

Christian Pulisic, por su parte, le recuerda a la gente en una cafetería que el capuccino no se toma después de las 11 de la mañana.

Luka Modric sale en una faceta artística, pues aparece pintando en óleo el Estadio San Siro, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La surcoreana Soo-Jeong Park resalta la importancia de sitios históricos de Milan como la catedral del Duomo, mientras que Adrien Rabiot hace énfasis en que la ciudad es la capital mundial de la moda.

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Giménez volvería a las canchas en abril. El mexicano fue operado de una lesión en el tobillo derecho, y su tiempo estimado de recuperación es de tres a cuatro meses.

La lesión que el Bebote padece en el tobillo derecho le ha impedido jugar con el Milan desde el 28 de octubre del 2025, cuando estuvo 62 minutos en la cancha en el empate 1-1 contra el Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A.

Santiago Giménez ha disputado 11 encuentros con Il Diavolo en la Temporada 2025-2026, en la que registra un gol (en Copa Italia) y dos asistencias.

El delantero surgido de Cruz Azul volvería a jugar con el Milán poco tiempo antes de que comience el Mundial 2026, en el que se espera que sea uno de los atacantes de la Selección Mexicana.

EVG