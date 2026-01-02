¡Malas noticias! Milan ficha a un temible delantero que llega a reemplazar a Santiago Giménez

El AC Milan contrató este viernes al delantero alemán Niclas Füllkrug, procedente en calidad de préstamo del West Ham, quien es el primer fichaje del equipo rossoneri en el mercado de transferencias de invierno en Italia y quien llega a reemplazar al lesionado Santiago Giménez.

El Chaquito, quien no juega desde hace meses, se sometió a una operación, por lo que el Milan necesitó reforzar su delantera. Los Diablos tienen la opción de comprar al internacional alemán de 32 años por un monto reportado de seis millones de dólares al final de la temporada.

Füllkrug ya había comenzado a entrenar con sus nuevos compañeros de equipo a finales del año pasado después de pasar un examen médico y podría debutar de inmediato, ya que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, confirmó que iniciará en el banquillo para el partido de la Serie A del viernes contra Cagliari.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Pumas define su refuerzo estrella y Efraín Juárez tendría la última palabra para contratar a su BOMBA

Füllkrug jugó para varios clubes en Alemania antes de mudarse al West Ham desde el Borussia Dortmund en 2024. Sin embargo, no logró impactar en la Premier League, anotando solo tres goles en una primera temporada plagada de lesiones y ninguno en esta campaña. No ha encontrado el fondo de la red desde abril.

Santiago Giménez se recupera de una lesión de tobillo

El mexicano Santiago Giménez se encuentra recuperándose de una lesión de tobillo que lo obligó a entrar en cirugía, la cual fue todo un éxito. Por el momento el ariete se apoya de muletas para poder caminar.

En un mensaje Santi Giménez señaló: “Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto”, dice.

El Soldado de Cristo es un jugador con una abierta y reconocida fe en Dios. En su mensaje agregó un mensaje religioso.“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué ‭1‬:‭9‬“.

No se sabe con exactitud el tiempo de recuperación del Bebote, pero la gran duda es si podrá jugar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, que inicia el junio próximo, aunque el Tricolor concentrará unas semanas antes.

aar