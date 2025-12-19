Santiago Giménez manda su primer mensaje tras su dura cirugía ¿podrá jugar el Mundial 2026?

El delantero mexicano Santiago Giménez reapareció luego de la cirugía a la que se sometió y lanzó un mensaje en redes sociales, en donde habló de varios temas. La gran duda ahora es si el futbolista del AC Milan se podrá recuperar a tiempo para jugar el Mundial 2026.

Giménez fue intervenido en Europa por una lesión en su tobillo. El jugador azteca acarreaba molestias desde hace varias semanas y se optó por entrar al quirófano. “Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes”, empieza el mensaje de El Bebote en redes sociales.

Santiago Giménez señaló que ahora viene la etapa de recuperación y que volverá más fuerte que nunca. “Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto”, dice.

El Soldado de Cristo es un jugador con una abierta y reconocida fe en Dios. En su mensaje agregó un mensaje religioso.“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué ‭1‬:‭9‬“.

Para finalizar, el jugador del Milan remató con la frase: “VAMOS CON TODOOOO”.

¿Cuándo estaría recuperado Santiago Giménez?

Todavía no hay una fecha exacta o cuánto pueda tardar la recuperación del delantero mexicano, pues será dependiendo de su evolución cuando el conjunto rossoneri decida volver a meter en una convocatoria al Bebote.

El delantero mexicano Santiago Giménez necesita estar listo para la Fecha FIFA de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal y Bélgica en México y Estados Unidos, respectivamente, pues serán los últimos partidos de preparación para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026.

La lesión del Bebote la viene arrastrando desde hace ya semanas, la cual fue tratada con terapia y descanso, pero no funcionó del todo; es por eso que el staff del Milan y el jugador decidieron que era momento de realizar la operación.

El delantero azteca tendrá competencia para la Copa del Mundo, pues nombres como Germán Berterame, ariete de Rayados de Monterrey, y Armando González, de las Chivas del Guadalajara, están peleando por un lugar en el equipo para el torneo de la FIFA.

aar