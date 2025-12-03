Agente de Santiago Gimenez revela el sorprendente futuro inmediato del delantero mexicano

Rafaela Pimenta, agente de Santiago Gimenez, aseguró que no le causa sorpresa que el nombre del delantero mexicano suene para llegar a algún club de la Premier League de Inglaterra, pero dejó en claro que en estos momentos no existe un plan para que el Bebote deje de formar parte del Milan.

“No me sorprende ver vínculos con la Premier League, pero no hay ningún plan para dejar el AC Milan”, aseveró la agente del también atacante de la Selección Mexicana en declaraciones concedidas a ESPN.

🚨🇲🇽 Santi Giménez agent Rafaela Pimenta: “I’m not surprised to see Premier League links, but there’s no plan at all to leave AC Milan”.



“The message I get from the club is also the same: it’s all ok with Giménez”, told ESPN. pic.twitter.com/rny4NojAxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025

Rafaela Pimienta hizo énfasis en que los altos mandos del Milan le han hecho saber que siguen contando con Santiago Gimenez para el futuro inmediato. “El mensaje que recibo del club también es el mismo: está todo bien con Giménez”, comentó al respecto la agente del Bebote.

¿Cuál es el club de la Premier League que está interesado en Santiago Giménez?

El Sunderland es el equipo de la Premier League que estaría interesado en fichar al mexicano Santiago Gimenez, quien en febrero del 2026 cumplirá un año de haberse unido a la plantilla del Milan, a donde llegó procedente del Feyenoord.

The Black Cats han tenido un buen inicio de temporada en la Premier League, pues después de 14 jornadas transcurridas se ubica en el sexto puesto de la clasificación con 23 unidades, solamente superado por diferencia de goles por el Crystal Palace, que de momento tiene el último puesto a competencias europeas.

¿Cuántos goles ha marcado Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Gimenez ha convertido siete goles en 30 partidos con el Milan, de los cuales solamente uno de ellos ha sido en la actual Temporada 2025-2026, en la que ha tenido actividad en 11 encuentros.

El Bebote no tiene actividad con Il Diavolo desde el 28 de octubre, cuando jugó 62 minutos en el empate 1-1 contra el Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A.

Santiago Gimenez no ha estado en los últimos compromisos del Milan a causa de una lesión en el tobillo izquierdo, la cual le impidió jugar con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre.

EVG