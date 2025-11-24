Milan triunfa sin Santiago Gimenez

Christian Pulisic anotó en su primer juego de titular en más de un mes y Mike Maignan detuvo un penal mientras en la victoria 1-0 del AC Milan ante el Inter de Milan en un emocionante derbi.

La victoria del Milan impidió que su rival de ciudad se colocara en la cima de la Serie A y dejó a la Roma como líder en solitario después de que el equipo de Gian Piero Gasperini venciera 3-1 en Cremonese más temprano. La Roma tiene 27 puntos, dos más que el Milan y el Napoli y tres más que el Inter y el Bologna.

El mexicano Santiago Gimenez sigue sin aparecer con el conjunto del Milan. Entre lesiones y bajas de juego está borrado.

Pulisic regresó de una lesión en el último partido del Milan, entrando a los 70 minutos y casi anotó el gol de la victoria en el empate 2-2 ante el Parma.

El estadounidense había sido el mejor jugador del Milan hasta su lesión y demostró que recuperó su forma cuando aprovechó para anotar al 54. Youssouf Fofana robó el balón a Hakan Çalhanoğlu en el mediocampo y envió a Alexis Saelemaekers en un rápido contraataque. Su esfuerzo fue detenido por Yann Sommer, pero Pulisic remató el rebote.

El Inter había golpeado el poste dos veces antes de ese gol y tuvo una oportunidad de oro para igualar cuando se le otorgó un penal después de que el defensor del Milan, Strahinja Pavlovic, pisara el pie de Marcus Thuram.

Sin embargo, Maignan detuvo el disparo de Çalhanoğlu.

Por otra parte, Mateo Pellegrino anotó dos veces para ayudar al Parma a ganar 2-1 en Hellas Verona en lucha por el descenso.

El Parma se colocó tres puntos por encima de la zona de descenso, mientras que el Verona cayó al último lugar.

El Lecce está sólo a dos puntos por encima del descenso tras caer 2-0 en Lazio.