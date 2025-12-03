Gilberto Mora llegaría al América en un trueque; las Águilas mandarían a dos cracks a Tijuana

El América terminó su participación en el Apertura 2025 tras ser eliminados en los cuartos de final de la liguilla a manos de Rayados, por lo que la directiva azulcrema ya inició sus trabajos para contratar y vender jugadores, por lo que están pensando en hacer un intercambio con el Tijuana para hacerse de los servicios de Gilberto Mora.

Con información de Layvtime, la página creada por Miguel Layún, dieron a conocer que las Águilas están en pláticas con la directiva de los Xolos para concretar el fichaje de Gilberto Mora de cara al Clausura 2026, torneo en el que el equipo de André Jardine buscará levantar su decimoséptimo título de la Liga MX.

El fichaje del mediocampista mexicano se daría gracias a un intercambio de jugadores y el América ya tiene decidido quiénes serían. Según el portal web Juan Futbol, los azulcremas meterían en la negociación a Víctor Dávila e Igor Lichnosvsky; los dos chilenos serían los sacrificados para que Gilberto Mora llegue a las Águilas.

Xolos pone condiciones para fichar a Gilberto Mora

Xolos está dispuesto a dejar ir a uno de sus mejores jugadores para que sea nuevo jugador del América; sin embargo, el conjunto de la frontera tendría una cláusula innegociable para las Águilas si quieren hacerse de los servicios del joven mexicano de 17 años.

El equipo de Tijuana le pide a la directiva azulcrema que, si algún club de Europa llega con una buena oferta para llevarse a Gilberto Mora al viejo continente, que el equipo de la capital no lo vea por el lado económico, sino que sea con la intención de que el mediocampista azteca pueda trascender en el futbol europeo.

Cabe recalcar que, después de su participación en la Copa Oro, Gilberto Mora comenzó a ser sondeado por diferentes clubes de Europa para hacerse de los servicios del mexicano; sin embargo, tiene que cumplir la mayoría de edad para poder mudarse al viejo continente y jugar en la élite del futbol mundial.

Gilberto Mora sigue rompiendo récords en el futbol

Gilberto Mora irrumpió fuertemente en el futbol mexicano tras su debut con los Xolos gracias a Juan Carlos Osorio y su gran desempeño en la Copa Oro, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un título internacional de selecciones.

El mediocampista de los Xolos acaba de hacer historia en la Liga MX al competir en su primera liguilla con el Tijuana y romper un récord que le pertenecía a Rafael Márquez cuando el defensa mexicano debutó con el Atlas.

El joven azteca de 17 años le convirtió un gol a Juárez en el play-in y otro a Tigres en el encuentro de ida de los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2025, siendo el futbolista de menor edad en conseguirlo, con 17 años y 43 días.

