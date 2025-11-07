El impactante VIDEO de Gilberto Mora que ilusiona a la Selección Mexicana con ganar el Mundial 2026

Gilberto Mora recibió su convocatoria con la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA del 2025 y poco a poco va afianzando su lugar en el equipo para el Mundial del 2026, pues el joven mediocampista mexicano reveló que México es favorito para levantar la Copa del Mundo porque está en casa.

“Yo creo que México (es favorito), estamos en casa. Yo creo que falta creérnosla, tenemos todo para ser campeones”, comentó Gilberto Mora. “Él (Hugo Sánchez) es una de las máximas figuras del futbol mexicano; yo creo que hace falta eso, creérnosla, como él lo hizo en su carrera; por algo fue a Europa, entonces yo creo que esa mentalidad hay que aprendérsela a él”.

A pesar de su corta edad, el futbolista de los Xolos será un referente para la Copa del Mundo del 2026, además de que ya tiene la experiencia de disputar un Mundial Sub-20, así que por sus declaraciones peleará hasta el final para conseguir el trofeo.

Gilberto Mora ya tiene precio para cualquier equipo que busque sus servicios

Tras su participación en la Copa Oro 2025 y el Mundial Sub-20 en Chile, Gilberto Mora llamó la atención de varios equipos europeos que ahora están en busca de sus servicios, como el Barcelona, Manchester United y en su momento el Real Madrid.

Sin embargo, su representante Rafaela Pimenta comentó en una entrevista para TUDN que con 15 millones de euros ningún equipo compraba ni una pierna del joven mexicano y, tiempo después, Xolos reveló que Mora tendrá un costo de 30 millones de dólares cuando cumpla la mayoría de edad.

El sueño del oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es jugar en el viejo continente y, en caso de realizar un buen trabajo durante la Copa del Mundo del 2026, podría llenar aún más el ojo de los reclutadores europeos para que a finales del siguiente año ya tenga varias ofertas por parte de clubes de Europa.

Gilberto Mora vuelve a la selección mayor después de cuatro meses

Gilberto Mora recibió el llamado por parte de Javier Aguirre para formar parte de los 26 jugadores que disputarán la última Fecha FIFA del 2025, en la que México se medirá ante Uruguay y Paraguay en Torreón y Estados Unidos, respectivamente.

Después de ganar la Copa Oro 2025, el joven mediocampista de los Xolos no había sido convocado por el ‘Vasco’ Aguirre, pues en los pasados partidos amistosos no estaba disponible, ya que se encontraba jugando el Mundial Sub-20 en Chile.

El torneo juvenil también ayudó a Obed Vargas a llenar el ojo del entrenador mexicano, pues en esta última convocatoria del año, el futbolista del Seattle Sounders también fue llamado para jugar ante los charrúas y los guaraníes.

