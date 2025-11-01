Lo que temíamos se cumplió: Gilberto Mora sufre terrible lesión a meses del Mundial 2026

Lo que la afición mexicana temía se acaba de cumplir, pues los Xolos informaron en sus redes sociales sobre la terrible lesión de Gilberto Mora que lo mantendrá fuera de la actividad con el Tijuana por un tiempo y encendiendo las alarmas de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre.

“Durante el entrenamiento del día jueves, nuestro jugador Gilberto Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, la misma que fue realizada con éxito. Gilberto se reintegrará a los entrenamientos según su evolución”, escribieron en un comunicado.

El tiempo de espera para volver a ver a Gilberto Mora en la cancha no fue revelado por el Tijuana en su comunicado oficial, pero por la gravedad de la lesión podría estar fuera entre 4 y 8 semanas, así que podría perderse la Fecha FIFA de octubre.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Pistas Max Verstappen se quedaría sin compañero para 2026 y este sería el impactante futuro de Yuki Tsunoda

Gilberto Mora podría perderse los partidos amistosos con México

Antes de terminar el 2025, la Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos como preparación para el Mundial del 2026, los cuales podría perderse Gilberto Mora por la lesión que sufrió en el tercer metacarpiano de la mano izquierda.

El joven de 17 años fue operado con éxito este fin de semana e iniciará su recuperación en esta semana que está por comenzar, mientras que el primer encuentro que afrontará México en noviembre será el sábado 15 ante Uruguay, así que Mora tiene 15 días para recuperarse.

En las próximas semanas, Javier Aguirre dará la lista de convocados para los compromisos ante los charrúas y Paraguay, pero como ocurrió en octubre, el ‘Vasco’ Aguirre podría darle descanso a Gilberto Mora, como lo hizo con Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Qué cosa y qué jugador es Gilberto Mora.



Parece como si llevara 10 años jugando en 1a, pero no, lleva menos de 1 año.



Conduce, genera e irrumpe... Y solo tiene 16 añitos, por Dios! 😮‍💨🤌🏼pic.twitter.com/5aOSlqw581 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 10, 2025

Gilberto Mora estará ausente en el final del Apertura 2025

Los Xolos tienen dos jornadas más para asegurar su boleto directo a la liguilla del futbol mexicano, aunque tendrán que hacerlo sin una de sus piezas más importantes en el campo, el joven Gilberto Mora.

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu se medirá ante los Pumas en la Jornada 16 y se verán las caras con el Atlas en la última fecha del certamen local, dos equipos que aún están peleando un lugar en el play-in de la Liga MX, así que serán dos encuentros complicados para los Xolos sin su joven estrella.

Parece que, en caso de que el Tijuana avance a la liguilla, hasta las instancias finales será cuando Gilberto Mora vuelva a aparecer en la cancha con su equipo.

DCO