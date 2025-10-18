Gilberto Mora y Kevin Castañeda se convierten en Aldo de Nigris con tremendo baile, pero termina en tragedia (VIDEO)

Los Xolos visitaron el Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla con el regreso de Gilberto Mora tras el Mundial Sub-20, quien consiguió que se marcara la pena máxima en el segundo tiempo para que Kevin Castañeda hiciera el primer gol de la jauría y los dos terminaran celebrando como Aldo de Nigris.

El joven de 16 años y su compañero se acercaron a una de las esquinas de la cancha para celebrar con el equipo, pero antes de volver a su campo para reanudar el juego, se voltearon hacia la grada y comenzaron a hacer el famoso baile del ganador de La Casa de los Famosos con el ritmo de “Por Ti” de Belanova.

El video se volvió viral en redes sociales por la celebración de los dos mexicanos, generando una buena respuesta por parte de la afición, pues Aldo de Nigris y Gilberto Mora son muy queridos por la afición azteca.

La celebración de Gilberto Mora y Kevin Castañeda terminó en tragedia

Kevin Castañeda consiguió un doblete en el partido ante el Puebla y junto a Gilberto Mora celebraron con el baile viral de Aldo de Nigris; sin embargo, su festejo terminó en tragedia porque el conjunto de Tijuana no pudo vencer a la Franja y los camoteros le dieron la vuelta al marcador.

La tercera anotación de los Xolos llegó gracias a Mourad El Ghezouani al minuto 70 de tiempo corrido, pero al 83′ y 95′ de juego apareció Carlos Baltazar para conseguir la segunda victoria del conjunto de Hernán Cristante en el Apertura 2025.

La única buena noticia para los Xolos después de este encuentro fue que Gilberto Mora regresó del Mundial Sub-20 con un gran nivel futbolístico, pues logró el penal para el primer gol de su equipo.

Marcador final en Puebla pic.twitter.com/uSYLcpNfc5 — Xolos (@Xolos) October 18, 2025

¿Cuándo será el próximo partido de los Xolos en la Liga MX?

Los Xolos cayeron derrotados en la Jornada 13 del Apertura 2025 ante el Puebla y solo tienen cuatro fechas más para conseguir un puesto en los primeros seis lugares de la tabla general para asegurar pase directo a la liguilla del futbol mexicano.

Gilberto Mora y compañía recibirán al Toluca el próximo miércoles 22 de octubre, pues, por la pasada Fecha FIFA, la Liga MX tendrá jornada doble. La jauría y los actuales campeones del torneo iniciarán su encuentro en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Después de su compromiso ante el Puebla, los Xolos se posicionan en el sexto lugar de la general con 20 unidades, pero una victoria de Juárez o Pachuca los pondría en puestos de play-in.

DCO