Liga MX: Goles y resúmenes de los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 (VIDEO)

Juan Brunetta marcó tres goles en el triunfo del Tigres sobre Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX.

Tigres derrota al Necaxa en juego lleno de goles

El argentino Juan Brunetta hizo un triplete en la victoria de Tigres por 5-3 sobre el Necaxa en el Estadio Universitario, sede de encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, la cual comenzó con muchos goles.

El colombiano Diber Cambindo puso al frente a los Rayos al minuto 18, pero Juan Brunetta apareció al 24′ para emparejar los cartones y al 36′ marcó de nueva cuenta para que los de la UANL le dieran la vuelta a los hidrocálidos en el Volcán.

Diber Cambindo consiguió el tanto de la igualada para el Necaxa justo antes del descanso (46′), pero tres minutos más tarde, todavía en la compensación, Juan Brunetta logró su hat-trick y el 3-2 para Tigres.

El argentino Ángel Correa hizo el cuarto gol de los universitarios al minuto 63 y al 72′ Ricardo Monreal consiguió el tercero de los Rayos. Diego Lainez puso cifras definitivas con un remate de cabeza al 88′.

Atlético de San Luis hace valer localía ante Atlas

El Atlético de San Luis obtuvo su cuarta victoria en el Apertura 2025 al imponerse 2-0 al Atlas como local en el Estadio Alfonso Lastras.

Los potosinos resolvieron el cotejo a su favor desde la primera mitad gracias a las anotaciones de Joao Pedro (22′, de penalti) y Óscar Macías (43′).

Puebla vence a Xolos en partido de volteretas y anotaciones

El primer partido de la Jornada 13 de la Liga MX dio una muestra de que estaría llena de goles, luego de que Puebla se impuso 4-3 a Xolos en el Estadio Cuauhtémoc, que fue testigo de un encuentro de volteretas y espectáculo. Todos los tantos fueron en el segundo tiempo.

Tijuana lo ganaba 2-0 gracias a las dianas de Kevin Castañeda al 52′ y al 59′. Ricardo Marín descontó al minuto 67 y al 69′ lo emparejó Álvaro Burgos para los locales.

Xolos recuperó la ventaja al minuto 70 por conducto de Mourad El Ghezouani. Pero Carlos Baltazar consiguió dos goles para que el Puebla le diera la vuelta y se llevara los tres puntos, gracias a sus anotaciones al 83′ y en la compensación (95′).

