Es mexicano, fue campeón con Tigres y a sus 22 años estaría cerca de debutar con el Atlético de Madrid

De no tener oportunidad en Tigres a entrenar en el Atlético de Madrid

A veces los jugadores mexicanos no reciben la oportunidad de jugar con regularidad en la Liga MX, por lo que algunos son los valientes que arman las maletas y buscan esa chance en el extranjero, como Ronaldo Nájera, futbolista tamaulipeco que dejó Tigres para perseguir la suerte en el Atlético de Madrid.

Nacido en El Mante, Tamaulipas, el 24 de febrero de 2003, Luis Ronaldo Nájera Reyna es un jugador que, de acuerdo con el comunicador Edu Torres, fue “borrado” de la categoría Sub-23 de los Tigres por no querer renovar, pero eso no impidió que el volante buscara destacar y ahora, en 2025, ya entrena con el primer equipo del Atlético de Madrid.

De no tener oportunidad en Tigres a entrenar con los Colchoneros

Ronaldo Nájera empezó su carrera en Tigres, destacando en categorías inferiores, pues con 15 años ya jugaba en la Sub-17, y con 17 años lo hacía en la Sub-20. Desde 2018 hasta 2024 formó parte de las subs de la UNAL.

Tuvo un pequeño paso por el Atlético de San Luis, club que destaca que uno de los grandes logros de Nájera Reyna es “su participación en el Apertura 2023, donde con la escuadra regiomontana llegó hasta la final del certamen, obteniendo el subcampeonato siendo titular en todos los partidos de liguilla”.

Jugó varios duelos con el San Luis, lo que le ayudó a estar en la orbita del Atlético de Madrid, pues ahora ya entrena con los Colchoneros y según Edu Torres, lo hace al lado de Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

Con su participación en las prácticas del Atlético el mexicano podría soñar con un debut en el equipo comandado por el Cholo Simeone, quien ya tiene a su mando al nacido en Tamaulipas, quien es otro de los jugadores jóvenes mexicanos que no recibe una oportunidad en Tigres.

Luis Ronaldo Nájera Reyna fue campeón con Tigres de la Campeones Cup, además que compartió cancha con jugadores como André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Nicolás “Diente” López, Javier Aquino y más.

El volante, quien ha llegado a jugar como extremo, incluso ha tenido participaciones en la Selección Mexicana, representando al Tricolor en categorías con límite de edad.

