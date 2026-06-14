Irán vs Nueva Zelanda: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 con un partido clave del Grupo G. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Con Bélgica y Egipto compartiendo sector, sumar desde la primera jornada puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Irán vs Nueva Zelanda?

El partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G de la Copa del Mundo 2026, se jugará este lunes 15 de junio, en el Estadio SoFi de Los Ángeles, California. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Vix.

Fecha : Lunes 15 de junio

Hora : 19:00

Estadio : SoFi

Transmisión: Vix

Un duelo que puede definir el futuro del grupo

Aunque ninguno de los dos equipos aparece entre los favoritos para conquistar la Copa del Mundo 2026, el choque adquiere una relevancia especial. El nuevo formato del torneo permite que algunos terceros lugares avancen a la fase de eliminación directa, por lo que perder puntos en el debut podría complicar seriamente las aspiraciones de ambos.

Irán llega con mayor experiencia mundialista. El Team Melli disputará su séptima Copa del Mundo y la cuarta consecutiva, consolidándose como una de las potencias habituales de Asia. Sin embargo, todavía persigue una deuda histórica: nunca ha logrado superar la fase de grupos.

Bajo el mando de Amir Ghalenoei, los iraníes cuentan con futbolistas experimentados como Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Ehsan Hajsafi y Mohammad Mohebi, varios de ellos con recorrido en ligas europeas.

Nueva Zelanda busca escribir una nueva historia

Los All Whites disputan apenas su tercera Copa del Mundo después de sus participaciones en España 1982 y Sudáfrica 2010. Precisamente en Sudáfrica dejaron una curiosa marca: fueron eliminados sin perder un solo partido tras empatar sus tres encuentros de fase de grupos.

Ahora, el equipo dirigido por Darren Bazeley busca dar un paso adelante apoyado en una generación joven encabezada por Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka y Yoane Wissa.

La selección oceánica logró su clasificación tras dominar las eliminatorias de la OFC y llega con la ilusión de alcanzar por primera vez una ronda eliminatoria.

El encuentro en California marcará el primer enfrentamiento oficial entre Irán y Nueva Zelanda. Además, ambos saben que una victoria podría colocarlos en posición favorable antes de enfrentar a los pesos pesados del grupo.

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