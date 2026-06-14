¿Quién es Alicia Vargas Ángel y por qué es conocida como ‘La Pelé Mexicana’?

Alicia Vargas Ángel es conocida como “La Pelé Mexicana” debido al talento innato que le permitió ser una de las pioneras en el futbol femenil del país desde los 14 años de edad; fue reconocida por el Gobierno Federal en “Mujeres en la Historia”.

Durante los últimos días; debido al ambiente futbolista que se está viviendo por la Copa Mundial 2026, Alicia Vargas fue reconocida por la Secretaría de Cultura y el Goierno de México por ser una pionera y un referente del futbol femenino.

Rompiendo estereotipos de género, “La Pelé Mexicana” destacó por su entrega en la cancha, su velocidad y su habilidad para anotar goles, lo que incluso la llevó a ser mencionada en periódicos de la década de los 70 y encabezar los titulares.

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¿Quién es Alicia Vargas Ángel?

La mexicana nació el 2 de febrero de 1854 en Guanajuato y creció en la Ciudad de México. Fue a las 14 años cuando decidió asistir al Club Guadalajara para poder obtener una oportunidad de integrarse al equipo.

Su pasión y entrega por el deporte la llevó a destacar rápidamente en el futbol, por lo que incluso formó parte de la Selección Mexicana que participó en el primer y segundo Mundial Femenil de Italia 1970 y México 1971.

Fue la prensa de Italia quien bautizó a la jugadora mexicana como “La Pelé Mexicana” debido a que fue la jugadora que logró hacer un gran número de anotaciones durante el Mundial Femenil de 1970.

En 1971 la Selección Mexicana Femenil pidió una remuneración económica, pues las jugadoras debían cubrir todos los gastos debido a que eran consideradas amateurs y no profesionales.

#MujeresEnLaHistoria | Alicia Vargas Ángel, conocida como “la Pelé mexicana”, fue una de las grandes pioneras del fútbol femenil en nuestro país. En los años 70, destacó como goleadora por su técnica, talento y velocidad en los primeros mundiales femeniles de 1970 y 1971.… pic.twitter.com/cEazCwAXdm — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 15, 2026

Luego de haber sido una figura reconocida en los dos primeros mundiales femeniles, Alicia regresó hasta 1991 para las eliminatorias del Primer Mundial Femenil que organizó la FIFA, y posteriormente se retiró de manera definitiva del futbol para dedicarse a ser profesora de educación física.

En 2019 Alicia Vargas Ángel; quien es considerada como una de las tres mejores jugadoras del Siglo XX, pasó a formar parte del Salón de la Fama del Futol Internacional que se encuentra ubicado en Pachuca.

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